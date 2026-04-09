ผู้ตรวจการแผ่นดินจับตานโยบายรัฐบาล หวั่นกระทบประชาชน พร้อมดันกฎหมายนอมินี

ผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมตรวจสอบนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาอย่างใกล้ชิด โดยเน้นที่ผลกระทบต่อประชาชนและ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พร้อมทั้งเร่งผลักดันกฎหมายนอมินีเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมจับตานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ รัฐสภา อย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการ ตรวจสอบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ ประชาชน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล ซึ่งนายทรงศัก สายเชื้อ ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2569 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินจะให้ความสำคัญกับการติดตามนโยบายของรัฐบาลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง โดยหน่วยงานต่างๆ และจะตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานเหล่านั้นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินเน้นย้ำว่า การตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายโดยตรงเป็นหน้าที่ของรัฐสภา แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเข้าตรวจสอบเมื่อนโยบายถูกนำไปสู่การปฏิบัติและส่งผลกระทบต่อประชาชน\การดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินจะครอบคลุมถึงการติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ\นอกจากประเด็นการตรวจสอบนโยบายแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินยังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎหมายนอมินี ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก หลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินมีแผนที่จะหารือกับนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องมะพร้าว และเรื่องเร่งด่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างจริงจั
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล รัฐสภา ประชาชน กฎหมายนอมินี ศุภจี มะพร้าว ตรวจสอบ