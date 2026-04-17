ผู้นำสหรัฐฯ ยัน! อิสราเอล-เลบานอนตกลงหยุดยิง 10 วัน ครอบคลุมกลุ่มฮิซบอลเลาะห์

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการหยุดยิงชั่วคราว 10 วัน ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การหารือเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืน โดยผู้นำสหรัฐฯ ยังยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วย
ในวันที่ 16 เมษายน 2569 นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ อิสราเอล และ เลบานอน โดยระบุว่า ได้มีการหารือกับนายโจเซฟ อูน ประธานาธิบดี เลบานอน และนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี อิสราเอล ซึ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบในการบรรลุข้อตกลง หยุดยิง ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 10 วัน ทั้งนี้ การ หยุดยิง ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการปูทางไปสู่การผลักดันและบรรลุข้อตกลงสันติภาพในระดับนานาชาติ
โดยคาดว่าการหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะตรงกับเวลา 04.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย นายทรัมป์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการในอนาคต โดยมีเจตนาที่จะเชิญผู้นำจากทั้งประเทศเลบานอนและอิสราเอลให้เดินทางมายังทำเนียบขาวเพื่อเข้าร่วมการหารือ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง การพบปะดังกล่าวจะถือเป็นการพูดคุยระดับสูงครั้งสำคัญที่สุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนับตั้งแต่ปี 1983 อันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความพยายามในการฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจระหว่างทั้งสองชาติ นายทรัมป์ได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาค และคาดการณ์ว่ากระบวนการสร้างสันติภาพจะบรรลุผลสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังได้อ้างถึงบทบาทของตนในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วถึง 9 ครั้ง และหากการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนในครั้งนี้สามารถนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้จริง ก็จะนับเป็นความสำเร็จครั้งที่ 10 ในประวัติศาสตร์การทูตของเขา แม้ว่าในโพสต์อย่างเป็นทางการบน Truth Social ของผู้นำสหรัฐฯ จะไม่ได้มีการกล่าวถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างเจาะจง แต่ในช่วงเวลาที่มีการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน นายทรัมป์ได้ยืนยันถึงการตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างหนักแน่น และได้เสริมประเด็นสำคัญว่า การหยุดยิงในครั้งนี้ครอบคลุมถึงการยุติการปะทะกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายขอบเขตของข้อตกลงให้ครอบคลุมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง การประกาศนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ เนื่องจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีบทบาทสำคัญและเป็นปัจจัยที่ซับซ้อนในความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอน การที่ข้อตกลงครอบคลุมถึงกลุ่มนี้ อาจบ่งชี้ถึงการเจรจาที่ละเอียดอ่อนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การหยุดยิงมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ก็ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับเลบานอนเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับการผลักดันและดำเนินกระบวนการสู่ข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งเป็นความริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำสหรัฐฯ พร้อมทั้งย้ำถึงจุดยืนที่สำคัญของอิสราเอลว่า ข้อตกลงสันติภาพใดๆ ที่จะเกิดขึ้น จะต้องรวมถึงเงื่อนไขที่ชัดเจนในการกวาดล้างกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกจากพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว และยืนยันว่ากองกำลังของอิสราเอลจะยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนต่อไป เพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันการกลับมาของภัยคุกคาม ด้านกองทัพอิสราเอลได้ออกแถลงการณ์เพิ่มเติมถึงปฏิบัติการทางทหารที่ดำเนินการไปในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้าการหยุดยิง โดยระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปแล้วมากกว่า 380 เป้าหมาย ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มข้นของการปะทะก่อนที่จะมีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในที่สุด ในส่วนของเลบานอน นายนาวาฟ ซาลาม นายกรัฐมนตรีเลบานอน ได้แสดงความยินดีต่อข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิสราเอล โดยระบุว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลเลบานอนได้เรียกร้องมาโดยตลอดนับตั้งแต่การปะทุขึ้นของสงคราม และแสดงความหวังอย่างยิ่งว่าข้อตกลงนี้จะสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเลบานอนที่ต้องอพยพหนีภัยสงคราม สามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างปลอดภั
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สงกรานต์ภูเก็ตสังเวยชีวิตสะสม 4 ราย!สงกรานต์ภูเก็ตเสียชีวิตสะสม 4 ราย เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายตาม '10 ข้อหาหลัก' อย่างเข้มงวด รณรงค์ดื่มไม่ขับ
Read more »
เตือนอสังหาฯ ปี 69 พิษสงครามดันต้นทุนพุ่ง ราคาบ้านจ่อขยับ 10%เตือนอสังหาฯ ปี 69 พิษสงครามดันต้นทุนพุ่ง ชี้ราคาบ้านจ่อขยับ 10% แนะล็อกต้นทุน-คงดอกเบี้ยคงที่ รับมือตลาดซบเซาต่ำสุดในรอบ 8 ปี
Read more »
สงกรานต์อยุธยาคึกคัก นักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำกับช้าง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสบรรยากาศเล่นน้ำ สงกรานต์ ที่ พระนครศรีอยุธยา มี ช้าง กว่า 10 เชือก มาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับนักท...
Read more »
10 สมาคมเหล็กไทยผวา โรงงานเหล็ก IF คืนชีพ กระทุ้งรัฐคุมเข้ม10 สมาคมเหล็กไทย เดินหน้าไม่หยุด กระทุ้งภาครัฐคุมเข้มโรงงานเหล็ก IF อย่างจริงจัง ก่อนอนุญาตคืนชีพ หวั่นเหล็กด้อยคุณภาพทะลักตลาด
Read more »
ทรัมป์ ประกาศ สหรัฐฯ หนุนหยุดยิง 10 วัน อิสราเอล-เลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศความสำเร็จในการเจรจาเพื่อให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา 10 วัน โดยจะเริ่มมีผลในเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐฯ พร้อมเชิญผู้นำทั้งสองประเทศเยือนทำเนียบขาวเพื่อหารือประวัติศาสตร์ ขณะที่สถานการณ์ยังคงเปราะบาง
Read more »
ข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอล-เลบานอนมีผลบังคับใช้ ชนวนความหวังสันติภาพข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้เกิดความหวังในการหยุดยิงถาวร แม้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยังคงมีการยิงโต้ตอบกับกองกำลังอิสราเอลในช่วงก่อนหน้า
Read more »