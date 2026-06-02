ผู้ถือหุ้น CPALL ปฏิเสธการรวม 3 บริษัทย่อยเข้าสู่ Virtual Bank

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น CPALL เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ผู้ถือหุ้นมติไม่อนุมัติให้บริษัทในเครือย่อยสามแห่งเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank ของเอซีเอ็มโฮลดิ้ง ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและผลกำไรของบริษัทหลัก
การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ของ CPALL ครั้งที่หนึ่งพ.
ศ. ๒๕๖๙ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ออกมาด้วยมติไม่อนุมัติการนำบริษัทในเครือย่อยสามแห่งเข้าสู่กลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank ที่ดำเนินการโดยบริษัทเอซีเอ็มโฮลดิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระซึ่งเคยแสดงความกังวลต่อการรวมกลุ่มดังกล่าว แมว่าจะมีเหตุผลด้านการสร้างซินเนอร์จีที่ดูสมเหตุสมผล แต่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจที่อาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในเครือ การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อ Virtual Bank มีความเข้มงวดเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการจัดโครงสร้างธุรกิจเพื่อป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ การที่ผู้ถือหุ้นลงมติไม่ให้บริษัทในเครือย่อยสามแห่งนั้นเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจการเงินจึงเป็นการยืนยันถึงการรักษาเสถียรภาพและความเป็นอิสระของบริษัทหลัก บริษัทในเครือย่อยทั้งสามแห่งซึ่งได้แก่ CPAXT Counter Service และ Thai Smart Card มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผลกำไรของ CPALL ในปี พ.
ศ. ๒๕๖๘ ทั้งสามบริษัทร่วมกันสร้างกำไรให้บริษัทหลักราวหกจุดแปดพันล้านบาท โดย CPAXT มีส่วนทำกำไรหลักอยู่ที่ห้าจุดหกพันล้านบาท ส่วน Counter Service กับ Thai Smart Card ร่วมกันประมาณหนึ่งจุดสองพันล้านบาท การที่ผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมให้บริษัทเหล่านี้ย้ายเข้าสู่กลุ่ม Virtual Bank จึงหมายถึงการคงไว้ซึ่งแหล่งกำไรเดิมของ CPALL อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทหลักเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดโครงสร้างใหม่ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสได้ให้มองว่าแม้จะไม่มีการรวมธุรกิจใหม่ CPALL ยังคงสามารถรับรู้ผลกำไรจากบริษัทในเครือเหล่านี้ได้ตามปกติ จึงทำให้พื้นฐานของหุ้นยังคงแข็งแรงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประมาณการกำไรของปี พ.
ศ. ๒๕๖๙ ที่คาดว่าจะอยู่ที่สามจุดสามหมื่นล้านบาท เติบโตสิบหกเปอร์เซ็นจากปีก่อน พร้อมกับคงราคาเป้าหมายที่ห้าสิบเก็บบาทและคำแนะนำให้ซื้อต่อไป เนื่องจาก CPALL มีแนวโน้มเป็นผู้ทำกำไรสูงสุดในไตรมาสที่สองของปี พ. ศ. ๒๕๖๙ ในกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าผู้บริโภค อีกทั้งอัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้นในปี พ.
ศ. ๒๕๖๙ อยู่ที่สิบสามเท่า ซึ่งถือว่าถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่น CRC และ CPAXT แม้มติครั้งสำคัญนี้อาจดูเป็นอุปสรรคต่อแผนการเปิด Virtual Bank ของเครือ CP แต่ไม่ได้หมายความว่าแนวทางดังกล่าวจะต้องหยุดชะงัก บริษัทแม่ยังคงมีข้อมูลและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ การหาแนวทางใหม่ ๆ ที่ไม่ต้องดึงโครงสร้างหลักของ CPALL ออกไปเป็นหัวใจของการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ การรักษาโครงสร้างปัจจุบันช่วยให้ CPALL สามารถมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเดิมต่อไปได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยไม่เสี่ยงต่อการขัดแย้งผลประโยชน์ระหว่างส่วนงานภายในเครื
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