ผู้นำจีนย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับไทย พร้อมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้นำจีนกล่าวถึงการเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีที่แล้วว่าประสบความสำเร็จ และพร้อมสนับสนุนรัฐบาลไทยชุดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์
การเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการกล่าวถึงอย่างอบอุ่นจากผู้นำจีน โดยถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยนั้นมีความแข็งแกร่งและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้มายาวนาน แนวคิดที่ว่า จีนและไทยเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนั้นได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั้งสองประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือที่สามารถพัฒนาไปได้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอน จีนพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพอันดีงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งด้านพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันเป็นไปอย่างมั่นคง รุ่งเรือง และยั่งยืนยิ่งขึ้น และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้กับภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีไทยในการนำรัฐบาลชุดใหม่ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น จีนตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่างสองประเทศ ดังนั้น จีนจึงพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ นายหวัง อี้ ยังได้แสดงความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม และเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนและไทย การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือระหว่างจีนและไทยมีความครอบคลุมหลากหลายด้าน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย และมีการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในหลายภาคส่วน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศอย่างมาก และมีส่วนช่วยในการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจีน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ จีนและไทยยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ การสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและเป็นไปได้จริง หากทั้งสองประเทศยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความร่วมมือที่เท่าเทียมกั
จีน ไทย ความสัมพันธ์ทวิภาคี เศรษฐกิจ อาชญากรรมออนไลน์