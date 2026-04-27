ผู้จัดงาน Sunee Flea Market ขอโทษ URBOY TJ หลังเหตุการณ์ผู้ชมบุกรุกเวที

ผู้จัดงาน Sunee Flea Market ออกแถลงการณ์ขอโทษ URBOY TJ หลังเกิดเหตุการณ์ผู้ชมบุกรุกเวทีและเข้าใกล้ตัวศิลปินในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต ทำให้ศิลปินตกใจและสะดุ้งอย่างรุนแรง ทางผู้จัดงานยอมรับความผิดพลาดและจะปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น
เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของ URBOY TJ ที่ Sunee Flea Market เมื่อมีผู้ชมบางรายบุกรุกขึ้นไปบนเวทีและเข้าใกล้ตัวศิลปินอย่างกะทันหัน ทำให้ URBOY TJ ตกใจและสะดุ้งอย่างรุนแรง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะรีบลากตัวศิลปินลงจากเวทีอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แฟนคลับหลายคนกังวลและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานคอนเสิร์ตให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุดทีมบริหาร Sunee Flea Market ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขอโทษต่อ URBOY TJ และทีมงานต้นสังกัดอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึก สมาธิในการแสดง และอาจรวมถึงความปลอดภัยของตัวศิลปินโดยตรง ทางผู้จัดงานได้เร่งประสานงานกับต้นสังกัดของ URBOY TJ เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทางค่ายเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทางผู้จัดงานยังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและทำแนวกั้นพื้นที่หน้าเวทีให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับศิลปินท่านอื่นในอนาคต ทางผู้จัดงานขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและขอบคุณทุกคำติชมที่เป็นกระจกสะท้อนให้เรานำไปปรับปรุง เราขอให้สัญญาว่าจะยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้มีความปลอดภัยและให้เกียรติศิลปินทุกท่านอย่างสูงสุ
