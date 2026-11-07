ผู้กำกับ Leak Lyda เศร้าระงับฉาย Ghost Mountain หลังความพยายามเปิดเผยประวัติศาสตร์ถูกระงับ
หนังกัมพูชา Ghost Mountain ถูกระงับฉายหลังกำหนด 6 พ.ย. ผู้กำกับ Leak Lyda เผยความรู้สึกผิดหวังสุดขีดและหมดแรงใจ กับความพยายามในการบอกเล่าประวัติศาสตร์โศกนาฏกรรมชายแดนที่ถูกระงับการเผยแพร่
ภาพยนตร์สารคดีหรือภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain: Second Killing Field ของกัมพูชา ที่กำหนดฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้ถูกระงับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้ความพยายามในการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างทหารกัมพูชาและทหารไทยต้องหยุดชะงักลงทันที
ผู้กำกับ Leak Lyda แสดงความผิดหวังอย่างรุนแรง
Leak Lyda ผู้กำกับและนายทุนของภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อระบายความรู้สึกผิดหวังและเสียดายอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าว โดย Leak Lyda ระบุว่าตนเองรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากหลังจากพยายามอย่างหนักเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเปิดเผยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ได้Also readGhost of Yotei เกมภาคต่อ Ghost of Tsushima ตำนานผีแห่งเกาะสึชิม่า เจอกันปี 2025
ผู้กำกับรายนี้ยังระบุว่าภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain: Second Killing Field ได้กลายเป็นซากทางจิตใจของเขาไปแล้ว เนื่องจากความเหนื่อยล้าจากกระบวนการผลิตและการเผชิญหน้ากับแรงกดดันทางการเมือง Leak Lyda กล่าวว่าเขาแทบไม่สามารถเดินหน้าต่อไปในอาชีพกำกับภาพยนตร์ได้อีกแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ในอดีต
เนื้อหาที่อ้างอิงประวัติศาสตร์การเสียชีวิตกว่า 5,000 ราย
โดยภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain: Second Killing Field ได้พยายามยกย่องและเทียบเคียงเหตุการณ์ในภาพยนตร์กับโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ไม่แตกต่างจากเหตุการณ์ที่ทหารเขมรแดงเคยกระทำไว้ในอดีต แต่สิ่งที่สร้างความ爭議อย่างมากคือการที่ผู้กำกับได้มอบบทบาทตัวร้ายในภาพยนตร์ให้กับทหารไทย โดย Leak Lyda ยืนยันว่าทุกเหตุการณ์ที่นำเสนอเป็นเรื่องจริง
ประเด็นสำคัญที่ทางผู้กำกับต้องการสื่อคือเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้กระทำต่อผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจนทำให้ต้องเสียชีวิตไปกว่า 5,000 คน ซึ่งตัวเลข 5,000 คนนี้เป็นรายละเอียดสำคัญที่ทาง Leak Lyda นำเสนออย่างชัดเจนผ่านงานศิลปะชิ้นนี้ เพื่อสะท้อนความเจ็บปวดและประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนไป
กระแสวิจารณ์จากฝั่งไทยและการบิดเบือนข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบนี้ก็ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสังคมไทยและสื่อมวลชนในประเทศไทย ซึ่งหลายคนออกมาชี้ให้เห็นว่าภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain: Second Killing Field มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หลายประการ
ข้อโต้แย้งหลักๆ ของฝ่ายไทยมุ่งเน้นไปที่การอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ของการปะทะกันบริเวณชายแดนในขณะนั้นว่ามีความซับซ้อนมากกว่าที่ภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain จะนำเสนอ โดยชี้ให้เห็นว่าการมองว่าทหารไทยเป็นเพียงผู้กระทำร้ายเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สะท้อนภาพความจริงทั้งหมดของสถานการณ์ความขัดแย้งในยุคนั้น
ความพยายามสู่เวทีโลกผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
แม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain: Second Killing Field จะถูกระงับการฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยไม่กำหนดวันที่ชัดเจน แต่ Leak Lyda ก็ยังไม่ยอมแพ้และยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งภาพยนตร์เรื่องนี้ออกสู่เวทีโลก
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ Leak Lyda ในขณะนี้คือการนำภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mountain: Second Killing Field ไปฉายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งขนาดใหญ่ระดับโลกอย่าง Netflix เพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับรู้ถึงมุมมองและเรื่องราวที่ทางตนเองเชื่อว่าเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ โดย Leak Lyda ยังคงหวังว่าช่องทางออนไลน์จะเป็นทางออกเดียวที่ทำให้สารของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สูญหาย
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