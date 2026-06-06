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ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด

เศรษฐกิจ News

ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด
น้ำมันราคาน้ำมันปรับลดราคา
📆6/6/2026 1:04 AM
📰PostToday
73 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 51%

ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดลง 0.70-1.00 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป น้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ปรับลดราคาลง 0.70 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเกรดพรีเมียมลดลง 1.00 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาครั้งนี้เป็นไปตามกลไกตลาดและนโยบายภาครัฐ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน

ผู้ค้า น้ำมัน รายใหญ่ประกาศ ปรับลดราคา น้ำมัน ขายปลีกทุกชนิดลง 0.70-1.00 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 05.00 น.

เป็นต้นไปน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ปรับลดราคาลง 0.70 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเกรดพรีเมียมลดลง 1.00 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาครั้งนี้เป็นไปตามกลไกตลาดและนโยบายภาครัฐ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนการปรับลดราคาครั้งนี้มาจากผู้ค้า 5 รายใหญ่ ได้แก่ ปตท.

(OR) บางจาก เชลล์ (Shell) พีที (PT) และคาลเท็กซ์ (Caltex) โดยน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ปรับลดลง 0.70 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเกรดพรีเมียมปรับลดลง 1.00 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกแต่ละประเภทเป็นดังนี้ดีเซล B20: 35.30 บาทต่อลิตร (ลดลง 0.70 บาท)2. กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ (อ้างอิงราคา ปตท.

และบางจาก)แก๊สโซฮอล์ 91: 42.23 บาทต่อลิตร (ลดลง 0.70 บาท)หมายเหตุการเปรียบเทียบราคาต่างสถานีบริการ: พีที (PT): ดีเซล 40.80 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.60 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.23 บาท เบนซิน 52.69 บาท เชลล์ (Shell): เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล 40.80 บาท เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.10 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.73 บาท คาลเท็กซ์ (Caltex): พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดี 57.25 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.60 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.23 บาทการปรับลดราคาครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ และรถบรรทุก ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ประชาชนที่วางแผนเดินทางในช่วงวันหยุด ทั้งนี้ คาดว่าการปรับลดราคาดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามกลไกตลาด และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาติดตามและดูแลโครงสร้างราคาพลังงานก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภ

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น้ำมัน ราคาน้ำมัน ปรับลดราคา พลังงาน ประชาชน

 

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