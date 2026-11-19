ผู้การฯ ชลบุรี สั่งพักงาน 2 ตำรวจศรีราชา ปล่อยตัวลี้ภัยชาวจีน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสั่งพักงานรองผกก.และสารวัตรสอบสวน สภ.ศรีราชา หลังพบหลักฐานปล่อยตัวผู้ต้องกักชาวจีนอายุ 33 ปีหลบหนี พร้อมเร่งติดตามจับกุม
พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ออกคำสั่งเด็ดขาดให้ พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ พักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ศรีราชา จำนวน 2 นาย ได้แก่ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) 1 นาย และ สารวัตร (สอบสวน) 1 นาย เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 69 หลังจากพบหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ ผู้ต้องกักชาวจีน อายุ 33 ปี หลบหนีจากการควบคุมตัว ก่อนหน้านี้ สภ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 69 ว่า ผู้ต้องกักชาวจีน ซึ่งรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรได้พ้นจากการควบคุมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกตัวออกจากห้องควบคุม
กระบวนการสอบสวนและหลักฐานทางกฎหมาย
หลังจากได้รับรายงานเหตุผู้ต้องกักชาวจีนอายุ 33 ปีหลบหนี พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกด้านอย่างต่อเนื่องทันทีที่ได้รับรายงาน ซึ่งการสอบสวนครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการเบิกตัวผู้ต้องกักออกจากห้องควบคุมเพื่อหาช่องโหว่หรือการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ผลการตรวจสอบพบพยานหลักฐานบ่งชี้ถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา จำนวน 2 นาย ได้แก่ ระดับรองผู้กำกับการ (สอบสวน) 1 นาย และ ระดับสารวัตร (สอบสวน) 1 นาย จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 นายออกจากราชการ พร้อมดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนAlso read8 สมาคมวางเป้าคว้า 33 ทอง ซีเกมส์ครั้งที่ 32 มีตเดอะเพรส หนที่ 5
นโยบายปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงาน
การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่เน้นย้ำให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำผิดอย่างจริงจัง เด็ดขาด โปร่งใส และไม่มีการปกป้องช่วยเหลือผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด ซึ่งคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 นายสะท้อนถึงแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดในการจัดการกับปัญหาการละเลยหน้าที่หรือการร่วมมือกับบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้อาศัยเพียงคำบอกเล่าแต่ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเอกสารประกอบการสอบสวนยืนยันความผิดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสถานีตำรวจ
การตรวจสอบเชิงรุกและขั้นตอนถัดไป
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขอยืนยันว่า การดำเนินการเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับรายงานจาก สภ.ศรีราชา มิใช่เพิ่งดำเนินการภายหลังมีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงระบบการทำงานที่ตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วและโปร่งใส โดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมเร่งรัดติดตามตัวผู้ต้องกักที่หลบหนีมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อรักษาความมั่นคงและ秩序สาธารณะ
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