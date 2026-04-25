ผิงผิง-ณิชา ปลดล็อกชีวิตด้วยบท 'เจ้าหญิงนัตซีนแมดอ' เผยเบื้องหลังเกือบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ 'หงสาวดี'

📆4/25/2026 11:21 PM
ผิงผิง-ณิชา ปิยะวัฒนานนท์ นักแสดงสาวมากความสามารถ เผยความรู้สึกหลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากบทบาท เจ้าหญิงนัตซีนแมดอ ในซีรีส์ 'หงสาวดี' พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังที่ไม่คาดคิดว่าเกือบจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ และความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจากแฟนคลับ

จากปรากฏการณ์ความนิยมอย่างสูงของละครเรื่อง ' หงสาวดี ' ส่งผลให้ ผิงผิง-ณิชา ปิยะวัฒนานนท์ นักแสดงสาวมากความสามารถ ได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามจากบทบาท เจ้าหญิงนัตซีนแมดอ ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทาง ช่องวัน 31 แม้ละครจะจบลงไปแล้ว แต่กระแสความชื่นชมยังคงอยู่ต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ นิตยสาร มาลัยไทยรัฐ จึงเชิญสาวผิงผิงมาขึ้นปกอีกครั้ง โดยเปลี่ยนลุคจากเจ้าหญิงมาเป็นสาว Gen Z ที่สดใส พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังที่ไม่คาดคิดว่าเกือบจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ ผิงผิงเล่าถึงความรู้สึกเมื่อได้รับกระแสตอบรับที่ดีว่า “ดีใจมากๆ ค่ะ ตอนที่เล่นเต็มที่และเหนื่อยมาก มีความกดดันพอสมควร เพราะทราบดีว่าบทบาทที่ได้รับนั้นไม่ธรรมดา เป็นการฉีกภาพลักษณ์เดิมๆ ทำให้กังวลว่าจะทำได้หรือไม่ จะสามารถถ่ายทอดบทบาทออกมาได้ดีพอหรือเปล่า ก่อนที่จะมีการถ่ายทำฉากแรก ก็มีความกังวลใจ เพราะได้เห็นการแสดงของนักแสดงคนอื่นๆ ตั้งแต่ตอนแรกๆ พวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและสมจริง กลัวว่าเมื่อถึงคราวของตัวเองจะทำให้กระแสความน่าติดตามของละครลดลงหรือไม่ แต่สุดท้ายก็รู้สึกดีใจที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ก่อนที่ละครจะออกอากาศ ก็ได้พยายามทำการบ้านอย่างหนักเกี่ยวกับตัวละคร เจ้าหญิงนัตซีนแมดอ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเธอจากแหล่งต่างๆ ทั้งแชต GPT และ Google แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนี้ในบันทึกประวัติศาสตร์เลย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ผู้คนเริ่มแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับนัตซีนแมดอ ทำให้ตัวละครนี้เป็นที่รู้จักและจดจำมากขึ้น” เมื่อพูดถึงบรรยากาศที่ตึกแกรมมี่ในวันรวมพลแฟนคลับที่เต็มไปด้วยผู้คน ผิงผิงเล่าว่า “ตอนแรกคิดว่ามีคนมาเยอะแค่ในล็อบบี้ แต่พอเดินลงมาจากลิฟต์ก็ตกใจมาก เพราะมีคนจำนวนมากยืนรออยู่ถึงหน้าอาคาร ทำให้รู้สึกดีใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมาก” ละครเรื่องนี้ถือเป็นผลงานแรกที่ได้รับพลังสนับสนุนอย่างล้นหลาม ผิงผิงกล่าวว่า “ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้เคยรับบทเป็นนางเอกที่น่ารัก สู้ชีวิต และดราม่า ก็ได้รับคำชมมาบ้าง แต่ไม่เคยได้รับความสนใจมากมายขนาดนี้ ไม่เคยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ หรือมีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้ ถือเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานต่อไป” เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกเมื่อได้รับกระแสความนิยมอย่างมาก ผิงผิงตอบว่า “ช่วงหนึ่งเคยรู้สึกว่าตัวเองทำได้แค่นี้เองเหรอ?

ทำไมถึงไม่สามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้ หรือว่าตัวเองไม่เก่งพอ อาจจะทำได้แค่นี้จริงๆ ทำให้เกิดความคิดที่จะลองทำอย่างอื่นดูบ้าง แต่ด้วยความที่รักและผูกพันกับงานแสดงมานาน ประกอบกับโอกาสที่ได้เข้ามาจากการออดิชันในบทบาทอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหญิงนัตซีนแมดอ แต่หลังจากวันออดิชัน ก็ได้ไปไหว้ขอพรกับองค์พระนเรศวรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้ได้เล่นบทบาทอะไรก็ได้ ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาก็ได้รับบทเจ้าหญิงมาให้ ถือเป็นโอกาสที่สองที่ได้รับอย่างไม่คาดคิด” ปัจจุบันชีวิตการแสดงของผิงผิงได้รับการเติมเต็มแล้ว “ใช่ค่ะ การได้เห็นบรรยากาศในวันรวมพลแฟนคลับ ทำให้รู้สึกมีพลังและอยากพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากมีโอกาสเข้ามาในอนาคต ก็ต้องสามารถทำได้เหมือนกัน เพราะก่อนหน้านี้เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ แต่สุดท้ายก็ทำได้” เมื่อพูดถึงความรู้สึกกังวลในอดีตที่เคยคิดอยากจะลองทำอย่างอื่น ผิงผิงบอกว่า “ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานกลับมาเต็มที่ (ยิ้ม) มองแค่ว่าอยากจะได้รับบทบาทที่ท้าทาย ไม่ยึดติดกับบทนางเอกหรือตัวร้าย การได้เล่นเรื่องนี้เป็นการปลดล็อกอะไรหลายอย่าง ทั้งเรื่องกำลังใจในการทำงาน การใช้ชีวิต และความมุ่งมั่นตั้งใจ” ส่วนเรื่องความรักของสาวผิงผิงก็ยังคงยืนยันคำตอบเดิมว่า “โสด” เหมือนเดิม “คำตอบก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ชีวิตยังคงอยู่กับการทำงาน ไม่มีใครเข้ามาคุยจริงๆ หรืออาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่เราไม่รู้เรื่อง อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกช้า หรือคิดเข้าข้างตัวเอง อาจจะเป็นเรื่องของเวลามากกว่า” เมื่อถูกถามว่ามีคนเข้ามาจีบแต่เราไม่รู้หรือไม่ ผิงผิงตอบว่า “เข้ามาแล้วไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆ ตอบไม่ได้จริงๆ อาจจะมีคนทักมาบ้าง แต่ก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ อาจจะเป็นเพราะเป็นคนเฮฮา ปาร์ตี้สนุกกับทุกคนได้ เลยไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้น” ผิงผิงยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้เหงา แต่ไม่ยอมมีแฟน “มันเหงาไม่เหมือนกันค่ะ ความรักที่ได้รับจากที่บ้านมันเต็มที่ ไม่รู้สึกขาดแคลน ความเหงาในที่นี้คือความต้องการที่จะมีคนพักผ่อนอิงแอบ ช่วงที่รู้สึกดาวน์ ก็จะหันไปงอแง อ้อนบิว น้องชาย เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เวลามีอะไรก็จะพูดภาษาเอเลี่ยนกับน้องแทน บิวก็รู้แล้วว่าอันนี้คือเหนื่อย (หัวเราะ)” เมื่อถูกถามว่าน้องชายเคยบ่นบ้างหรือไม่ ผิงผิงตอบว่า “ไม่บ่นเลยค่ะ แปลว่าได้น้องชายที่แสนดีมาก (หัวเราะ) แต่กับคนอื่นไม่เป็นนะ มีคนอยู่ด้วยสบายใจ เลยรู้สึกไม่ขาด บางทีเรามีแฟน เขาอาจจะรำคาญเราก็ได้ คือเราต้องชอบคนนี้จริงๆ ก่อน แต่ยังไม่เจอ แต่ตอนนี้ขอทำงานก่อน ไปเรื่อยๆ” เครดิต: ช่างแต่งหน้า @Milinladapat, ช่างทำผม @dollaret_hair89, สไตลิสต์ @ashitavajropala @banjo_pairach, ช่างภาพ พฤทธิ์ สันติจิตรุ่งเรือง, Editor กัญญารัตน์ ปัญจมาตย

