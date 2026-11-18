ผัวป่วยจิตเวชมีดพร้าฟันน้าเขย-เพื่อนบ้านสาหัส ตำรวจ 191 ไม่มาจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์ชกต่อยด้วยมีดพร้าใน จ.กาฬสินธุ์ นายโต้ง ทำร้ายนายโชคชัยและนายวันชาติสาหัส ญาติแจ้ง 191 แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากพฤติกรรมที่ไม่ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที หลังเกิดเหตุใช้ความรุนแรงด้วยมีดพร้าในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านคำนาใส ต.สำราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ทำให้ประชาชนและครอบครัวผู้เสียหายรู้สึกหวาดกลัวต่อความปลอดภัย
รายละเอียดการเกิดเหตุรุนแรงด้วยมีดพร้า
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่นายโชคชัย อายุ 48 ปี นั่งดื่มกินและพูดคุยกับเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3 คน อยู่ใต้ร่มไม้บริเวณภายในบ้านอย่างปกติสุข จนกระทั่งนายโต้ง ผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติด ได้เดินถือมีดพร้าตรงเข้ามาที่วงสนทนาโดยไม่มีการเตือนAlso readสลด! อดีตทหารเกณฑ์ยิงตัวตาย หลังก่อเหตุระทึกกราดยิงผู้โดยสารในรถบัส เจ็บ 2 ราย
นายโต้ง ใช้มีดพร้าฟันเข้าที่บริเวณด้านหลังของนายโชคชัยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่มีอยู่ในเหตุการณ์ทันที
นายวันชาติ อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่นั่งดื่มกินอยู่ด้วย แต่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำในช่วงที่เกิดเหตุ เมื่อกลับมาพบว่ามีนายโต้ง ทำร้ายนายโชคชัย ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าเขยของตนเอง จึงรีบวิ่งเข้าไปสอบถามสาเหตุและหยุดยั้งพฤติกรรม แต่กลับโดนนายโต้ง ใช้มีดเล่มเดิมฟันเข้าที่ศีรษะอย่างแรงจนบาดเจ็บสาหัส
ปฏิกิริยาญาติและผู้เสียหายต่อการแจ้งตำรวจ
ชาวบ้านในพื้นที่และญาติผู้เคราะห์ร้ายต่างรีบช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลสามชัย ก่อนที่แพทย์จะส่งตัวไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อความละเอียดอ่อนของอาการบาดเจ็บ
ต่อมา ญาติผู้เสียหายได้โทรแจ้ง 191 เพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุทันที เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังค