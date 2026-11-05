ผับ Whale CNX เชียงใหม่ เปิดผิดกฎหมาย หลังถูกรื้อฮัลโลวีน ไม่ถึง 7 วัน
ผับ Whale CNX เชียงใหม่ ถุกแจ้งข้อหาจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและเปิดโดยไม่มีใบอนุญาต แต่เพียง 5 วันกลับมาเปิดบริการใหม่ สร้างความไม่พอใจให้ประชาชน
ชาวเมืองเชียงใหม่ร้องเรียนพบผับชื่อดังชื่อ Whale CNX บน ถนนห้วยแก้ว เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง หลังจากเพิ่งถูก ตำรวจภูธรช้างเผือก บุกทลายร้านในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเมื่อคืนวันที่ 30 ตุลาคม 2569 เพียงไม่กี่วัน การกลับมาเปิดร้านครั้งนี้ยังมีการปล่อยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเปิดเผย สร้างความกังขาว่ามีการย่ำยีกฎหมายหรือไม่
กระบวนการบุกตรวจและข้อกล่าวหาทางกฎหมาย
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อคืนวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ตำรวจภูธรช้างเผือก นำโดยผู้บังคับบัญชาหน่วย ได้ดำเนินการเปิดปฏิบัติการชื่อ "ล้างป่าช้า" เพื่อตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน โดยพุ่งเป้าไปที่ร้าน Whale CNX ตั้งอยู่เลขที่บนถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการปล่อยปละละเลยให้ผู้เยาว์เข้าสู่พื้นที่Also readมนุษย์โปรดเข้าใจ ! “ฉลามวาฬ” เครียดเมื่อถูกว่ายน้ำใกล้ ๆ
ผลจากการตรวจสอบภายในร้าน พบว่ามีบุคคลจำนวนมากที่เป็นเด็กวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กำลังร่วมกิจกรรมและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ซึ่งขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ยังพบหลักฐานว่าร้านดังกล่าวไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นต่อเจ้าของร้านและผู้เกี่ยวข้องได้ทันที
สองข้อหาหลักและการเสนอคำสั่งห้าบปิดร้าน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อ Whale CNX จำนวน 2 ข้อหาสำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตรวมถึงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ข้อกล่าวหาทั้งสองนี้มีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานบริการและกฎหมายว่าด้วยการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หลังจากดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ยังได้เสนอเรื่องต่อฝ่ายปกครองเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยเสนอให้มีคำสั่งห้าบไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานบริการ หรือสั่งให้หยุดดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องนำเสนอเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงนามอนุมัติคำสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้
การกลับมาเปิดร้านใหม่สร้างความไม่พอใจ
อย่างไรก็ตาม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พบว่า Whale CNX ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง หลังจากที่ถูกปิดทำการตรวจพบการกระทำความผิดมาเพียง 5 วันเท่านั้น การกลับมาเปิดร้านครั้งนี้ยังมีการปล่อยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกับเดิม
ประชาชนและผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างแสดงความคิดเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ดูไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอย่างร้ายแรง เนื่องจากเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองบุกจับกุมแจ้งข้อหาเมื่อสัปดาห์ก่อน เพียงไม่กี่วันก็กลับมาก่อเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่เดิม ซึ่งสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก
มาตรการตรวจสอบความจริงและขั้นตอนต่อไป
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนปฏิบัติการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนอีกครั้ง โดยกำหนดจะเข้าทำการตรวจตราบริเวณหน้าร้าน Whale CNX ในคืนดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่ามีการหยุดให้บริการจริงหรือไม่ หรือเป็นการปิดร้านชั่วคราวแล้วกลับมาเปิดอีกอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของคำสั่งห้าบไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นระยะเวลา 5 ปี กำลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาและลงนามคำสั่งสุดท้าย ซึ่งหากคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับจริง ร้าน Whale CNX และสถานที่ตั้งบนถนนห้วยแก้ว จะไม่สามารถเปิดบริการในรูปแบบสถานบันเทิงได้อีกเป็นเวลานาน ซึ่งจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการควบคุมสถานบริการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
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