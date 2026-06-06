ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2569: การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและการลดประสิทธิภาพและกีดขวางทางไหลของน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ใช้มาตรการทางผังเมืองเพื่อควบคุมความหนาแน่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงสร้างพื้นฐานเมือง
สาระสำคัญของ ผังเมือง รวม เมืองเชียงใหม่ พ.
ศ. 2569 ได้กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดแนวเส้นทางที่แม่น้ำปิงและลำคลองสายสำคัญไหลผ่านตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ การลดประสิทธิภาพและกีดขวางทางไหลของน้ำ นอกเหนือจากการกำหนดความสูงอาคารและระยะถอยร่นเพื่อควบคุมสิ่งปลูกสร้างให้มีระยะห่างริมแม่น้ำ ห้วย และลำเหมืองที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.
ศ. 2555 แล้ว ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.
ศ. 2569 ยังได้ใช้มาตรการทางผังเมืองเพื่อควบคุมความหนาแน่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สัมพันธ์กับระบบโครงสร้างพื้นฐานเมือง ได้แก่ อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดิน (FAR) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดิน (BCR) รวมถึงกำหนดพื้นที่น้ำซึมผ่านของพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม (BAF) เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับน้ำให้กับเมืองและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย สำหรับการถมดินของภาคเอกชนยังคงอยู่ภายใต้การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเช่นเดียวกับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.
ศ. 2555 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนผังแสดงที่โล่งเพิ่มขึ้น โดยกำหนดที่โล่งเพื่อการสงวนรักษาการระบายน้ำตามธรรมชาติของแม่น้ำ ห้วย และลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ควบคู่กับการจัดทำแผนผังแสดงผังน้ำ ซึ่งกำหนดที่ดินเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่น้ำหลาก เพื่อการปรับปรุงทางน้ำในเขตคลองเดิมสำหรับประเด็นการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังนั้น กรมฯ ชี้แจงว่า เดิมพื้นที่รอบนอกส่วนใหญ่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.
ศ. 2569 อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ. ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.
ศ. 2559 ซึ่งเป็นผังกำกับเชิงนโยบาย มิได้ลงรายละเอียดในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงผัง โดยขยายเขตผังให้ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอและบางส่วนของอีก 2 อำเภอ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมถึงแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยออกแบบแนวถนนใหม่ 18 สาย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุด้วยว่า ขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่นำเสนอประเด็นดังกล่าว ทำให้กรมฯ มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอ
ผังเมือง เมืองเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมความหนาแน่น การปรับปรุงผังเมือง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เชียงใหม่สืบชะตาเมือง ฉลอง 730 ปี ลุ้นขึ้นทะเบียนมรดกโลกจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสืบชะตาเมืองประจำปี 2569 พร้อมกัน 10 จุดรอบคูเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชน สืบสานประเพณีล้านนาโบราณ ควบคู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 730 ปีการก่อตั้งนค
Read more »
บาร์บีคิวพลาซ่าปรับเกมสู้เศรษฐกิจซบ หันเน้นเพิ่มความคุ้มค่า มากกว่าลดราคา พร้อมเปิดร้านดึก เพิ่มเมนูใหม่อีก 30 รายการบาร์บีคิวพลาซ่าเลือกกลยุทธ์สวนกระแสตลาดร้านอาหารในปี 2569 ด้วยการปฏิเสธสงครามราคาและมุ่งเน้นสร้าง Value for Money ให้ลูกค้า
Read more »
รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยจับกุมคดี 3,206 คดี คิดเป็นค่าปรับกว่า 734.70 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับรวม 4,073.85 ล้านบาท
Read more »
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน '7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2569'นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน '7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2569' โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดการเรียน การสอนวิชาสหกรณ์และจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
Read more »
ธอส. สร้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางธอส. ผนึกกำลังกับกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครใกล้ 20 มิถุนายน 2569 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนประกาศผลการตรวจสอบใน 17 กรกฎาคม 2569
Read more »
คลังเปิดยอดลงทะเบียนบัตรคนจน 8.8 ล้านราย พบ410,699 รายข้อมูลไม่ถูกต้องต้องลงใหม่ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ในสองวันแรก registr 8,865,427 ราย มี 410,699 รายที่ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องลงทะเบียนใหม่ภายใน 21 พฤษภาคม 2569 และผลการตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศ 17 กรกฎาคม
Read more »