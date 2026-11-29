ผอ.อ.ส.ค. เฉลยปมขาดทุนสะสม 1,400 ล้านบาท ชี้เกิดจากนโยบายรัฐแบกรับน้ำนมส่วนเกิน
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. อธิบายสาเหตุขาดทุนสะสม 1,400 ล้านบาท เกิดจากการรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินตามนโยบายรัฐ แต่ไม่ได้รับการอุดหนุนทางการเงิน พร้อมยืนยันแผนฟื้นฟูเริ่มได้ผล
นางสาว วัชรี วรรณศรี ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ออกมาชี้แจงปัญหาตัวเลข ขาดทุนสะสม สูงถึง 1,400 ล้านบาท โดยยืนยันว่าสาเหตุหลักไม่ได้มาจากความล้มเหลวในการบริหารงาน แต่เกิดจากการแบกรับภาระตามนโยบายภาครัฐในการรับซื้อ น้ำนมดิบส่วนเกิน จากเกษตรกร โดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือความช่วยเหลือทางการเงินที่ชัดเจนจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแล
ที่มาของหนี้สิน 1,400 ล้านบาทจากการบังคับซื้อ
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ระบุว่า ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงโดยตรงจากภาระนโยบายทางการเมืองที่สั่งการให้องค์กรรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต่างๆ รวมถึงการสั่งการให้แบกรับปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มเติมตามคำเสนอแนะของกรรมการบอร์ดซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์Also readเจาะเกมแสนสิริปักฐาน 15 ปีภูเก็ต สู่การลงสนามพูลวิลล่า 2 โครงการแรก
แม้ผู้บริหารจะตระหนักดีว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ตัวเลขการบัญชีติดลบและก่อหนี้สะสม แต่ฝ่ายนโยบายกลับไม่เคยเข้ามารับผิดชอบหรือหาทางออกทางการเงินอย่างจริงจัง จึงทำให้ อ.ส.ค. ต้องจำใจปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อสนองนโยบายภาครัฐโดยไม่มีความช่วยเหลือใดๆ
อุปสรรคแผนฟื้นฟูและการจัดซื้อจัดสรรสินค้าภาครัฐ
นอกจากภาระน้ำนมดิบแล้ว อ.ส.ค. ยังเผชิญกับความล้มเหลวในการจัดทำข้อมูลตามแผนฟื้นฟูองค์กร เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะที่ปรึกษาถึง 2 ชุด แต่ผลลัพธ์ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือสถาบันการเงินได้จริงเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นทางการเงิน
สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อหน่วยงานรัฐอื่นๆ ขอร้องขอรับผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ไปใช้แจกฟรีในกิจกรรมต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แทนที่จะจัดสรรงบประมาณมาซื้อสินค้าเพื่อสร้างรายได้ตามที่เคยตกลงกันไว้ ส่งผลให้องค์กรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตเพียงฝ่ายเดียว
ที่มาของเกณฑ์ KPI และทิศทางองค์กรในอนาคต
สำหรับประเด็นผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เกิดจากการที่ผู้อำนวยการอ.ส.ค. ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินตนเองร่วมกับประธานบอร์ดในช่วงแรกๆ ของการดำรงตำแหน่งเมื่อประมาณ 1 ปีก่อน ซึ่งในขณะนั้นยังไม่สามารถทราบถึงความซับซ้อนและขนาดของปัญหาที่สะสมมาในอดีตได้ครบถ้วน ทำให้เกณฑ์ที่ตั้งไว้สูงเกินความเป็นจริง
ปัจจุบัน อ.ส.ค. อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการบอร์ดทบทวนเกณฑ์และกลไกการประเมินใหม่ โดยยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการ แต่ได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขด้วยการเลิกพึ่งพานโยบายรัฐและหันมาบริหารจัดการการขายสินค้าด้วยตนเอง
แนวทางดังกล่าวช่วยให้องค์กรสามารถระบายสต็อกสินค้าเก่าหรือเดดสต็อกได้หมดลง และทำให้ผลประกอบการเริ่มกลับมาเป็นบวก นับเป็นสัญญาณบวกสำคัญในการฟื้นฟูรายได้องค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต
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