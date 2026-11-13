ผอ.รพ.บางละมุง ยอมรับผิด ซ่อมห้องผู้ป่วยระหว่างนอนป่วย น้องต้นข้าวเสียชีวิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ยอมรับผิดกรณีมีช่างเข้าซ่อมแซมในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ทำให้น้องต้นข้าววัย 17 ปี เสียชีวิต พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชลบุรี ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าไม่เหมาะสมกับการดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับแก้ภายในห้องผู้ป่วยระหว่างที่มีผู้เจ็บป่วยพักฟื้นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ น้องต้นข้าว นักเรียนชั้น ม.5 อายุ 17 ปี ซึ่งเสียชีวิตลงหลังจากเกิดเหตุดังกล่าว โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในเขตบางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนที่ น้องต้นข้าว จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน
ข้อเท็จจริงและการยอมรับของผู้บริหารโรงพยาบาล
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้อำนวยการได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การมีช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมในพื้นที่ขณะที่ผู้ป่วยยังพักอยู่ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่สมควรเกิดขึ้นในสภาวะปกติ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซม ทางโรงพยาบาลมีขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องคือควรเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้นก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักAlso readข่าวลือ iPhone 17 Air: แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และบางกว่ารุ่น Pro
โรงพยาบาลระบุในคำชี้แจงว่าช่างที่เข้าปฏิบัติงานในเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นช่างจากภายนอก ไม่ใช่อุสาหกรรมหรือพนักงานประจำของโรงพยาบาล และยืนยันว่าใช้เวลาในการทำงานไม่นาน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลหรือความเข้าใจของครอบครัวผู้ป่วยที่ระบุว่ามีการทำงานต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง นอกจากนี้ภายในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตชั้น 3 อาคาร 5 ซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุนั้น มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 11 เตียง และมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาเนื่องด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด
จุดยืนของครอบครัวและความล่าช้าในการร้องเรียน
ครอบครัวของน้องต้นข้าวได้เปิดเผยเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ร้องเรียนต่อโรงพยาบาลทันทีในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งช่วงเวลานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่คือการมุ่งเน้น全力รักษาชีวิตลูกสาว เนื่องด้วยน้องมีอาการป่วยหนักและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด จึงไม่ได้มีการคิดเรื่องอื่นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน แต่หลังจากน้องต้นข้าวเสียชีวิตลง ครอบครัวจึงได้ย้อนทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ และสังเกตเห็นว่าอาการของน้องเริ่มทรุดลงอย่างต่อเนื่องหลังช่วงเวลาดังกล่าว จึงเกิดความสงสัยว่าการซ่อมแซมห้องอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น
สำหรับสาเหตุความล่าช้าในการแจ้งเรื่องดังกล่าว ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามกลับไปว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เวลาผ่านไปก่อนจะนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียน โดยผู้บริหารโรงพยาบาลชี้แจงว่าหากญาติผู้ป่วยพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม หรือมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้นได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น
ผลกระทบและมาตรการป้องกันในอนาคต
ครอบครัวของน้องต้นข้าวที่ยืนยันต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และเรียกร้องให้โรงพยาบาลชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันกับครอบครัวอื่นอีก แม้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะยอมรับว่าการซ่อมแซมระหว่างผู้ป่วยพักฟื้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ แต่ทางโรงพยาบาลยังคงระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปทางการแพทย์อย่างเป็นทางการที่เชื่อมโยงว่า ฝุ่นละอองหรือการทำงานของผู้ช่างมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทรุดลงหรือการเสียชีวิตของน้องต้นข้าว ตามใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากเนื้ออกเซลล์ประสาทส่วนกลาง
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของบุคลากร โรงพยาบาลได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง โดยแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการหรือญาติผู้ป่วยสามารถเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้โดยตรง หรือสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและดำเนินการตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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