ผอ.รปภ.สภาฯ แจงวุ่น! "ตำรวจสภา" ฉี่ม่วง ยืนยันไม่จริง แค่มอร์ฟีน ผอ.รักษาความปลอดภัยสภาฯ โต้ข่าว "ตำรวจสภา" ปัสสาวะม่วง ยืนยันไม่จริง เป็นแค่มอร์ฟีน ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ค. 2569 ที่ รัฐสภา นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติด กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะ ตามนโยบายของนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา โดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง 1 คน ว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.
ป. ส. ) พบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วง ที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า ตามที่มีการเข้าใจผิด แต่ทาง ป. ป.
ส. ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีน ในร่างกายจำนวน 2 คน โดย 1 คน มีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวด ประเภทมอร์ฟีน ชัดเจน ส่วนอีก 1 คนไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาน "เบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ ทาง ป. ป. ส.
ตรวจแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการแพทย์ สภาฯ เพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่" นายเจษ กล่าวผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย สภาฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติ เพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้ว และยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัด ขอย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วง แต่ทาง ป. ป.
ส. ยืนยันว่า เป็นสารมอร์ฟีนเท่านั้น ซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจน ว่าเกิดจากอะไ
