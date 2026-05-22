Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

ผอ.รปภ.สภาฯ แจงวุ่น! "ตำรวจสภา" ฉี่ม่วง ยืนยันไม่จริง แค่มอร์ฟีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ผอ.รปภ.สภาฯ แจงวุ่น! "ตำรวจสภา" ฉี่ม่วง ยืนยันไม่จริง แค่มอร์ฟีน
ตำรวจสภาฉี่ม่วงมอร์ฟีน
📆5/22/2026 11:26 AM
📰Kom_chad_luek
70 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 51%

ผอ.รปภ.สภาฯ แจงวุ่น! "ตำรวจสภา" ฉี่ม่วง ยืนยันไม่จริง แค่มอร์ฟีน ผอ.รักษาความปลอดภัยสภาฯ โต้ข่าว "ตำรวจสภา" ปัสสาวะม่วง ยืนยันไม่จริง เป็นแค่มอร์ฟีน ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ผอ. รปภ. สภาฯ แจงวุ่น!

"ตำรวจสภา" ฉี่ม่วง ยืนยันไม่จริง แค่มอร์ฟีนผอ. รักษาความปลอดภัยสภาฯ โต้ข่าว "ตำรวจสภา" ปัสสาวะม่วง ยืนยันไม่จริง เป็นแค่มอร์ฟีน ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 22 พ.

ค. 2569 ที่ รัฐสภา นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติด กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะ ตามนโยบายของนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา โดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง 1 คน ว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.

ป. ส. ) พบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วง ที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า ตามที่มีการเข้าใจผิด แต่ทาง ป. ป.

ส. ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีน ในร่างกายจำนวน 2 คน โดย 1 คน มีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวด ประเภทมอร์ฟีน ชัดเจน ส่วนอีก 1 คนไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาน "เบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ ทาง ป. ป. ส.

ตรวจแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการแพทย์ สภาฯ เพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่" นายเจษ กล่าวผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย สภาฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติ เพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้ว และยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัด ขอย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วง แต่ทาง ป. ป.

ส. ยืนยันว่า เป็นสารมอร์ฟีนเท่านั้น ซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจน ว่าเกิดจากอะไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kom_chad_luek /  🏆 61. in TH

ตำรวจสภา ฉี่ม่วง มอร์ฟีน รัฐสภา เจษ อนุกูลโภคารัตน์

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 14:32:47