ผอ. JIC ตอกกลับฮุน เซน ย้ำใช้กลไกทวิภาคีแก้ปมชายแดนแทนเวทีโลก
ผู้อำนวยการ JIC ชี้ไทยไม่ต้องการสงครามแต่พร้อมปกป้องอธิปไตย ตอกกลับฮุน เซน ให้ใช้กลไกทวิภาคีแก้ปัญหาแทนการนำขึ้นเวทีโลก พร้อมเน้นต้องปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมครบทุกข้อ
พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา หรือ JIC ได้กล่าวโต้ตอบกรณีของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ประกาศจะนำประเด็นข้อพิพาทเรื่องแนวชายแดนไปเสนอต่อเวทีระหว่างประเทศ หากฝ่ายไทยยังไม่ดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดย JIC ยืนยันว่าไทยเปิดรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ผู้อำนวยการ JIC ย้ำชัดเจนว่าไทยไม่ประสงค์จะให้เกิดสงครามหรือความขัดแย้งใดๆ แต่ในขณะเดียวกัน ไทยก็มีความพร้อมและตั้งใจสูงในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างเต็มที่ การยกระดับปัญหาไปสู่เวทีโลกอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายหันกลับมาใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่เป็นช่องทางหลักในการเจรจาและคลี่คลายความขัดแย้งอย่างจริงจังมากกว่าAlso readผอ.JIC ซัดกลับ 'ฮุน เซน' ย้ำข้อตกลง 27 ธ.ค. 68 ต้องทำครบทุกข้อ
เน้นปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมครบทุกข้อ
พลอากาศเอก ประภาส ชี้แจงเพิ่มเติมว่าถ้อยแถลงร่วม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 นั้น ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การหยุดยิง การลดความตึงเครียด การไม่เพิ่มกำลังพลในเขตพื้นที่พิพาท การป้องกันเหตุยั่วยุต่างๆ และการจัดการปัญหาทุ่นระเบิด ซึ่งทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
หากฝ่ายใดเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงด้านเขตแดน ก็ควรพิจารณาว่าข้อตกลงนั้นมีรายละเอียดหลายด้านที่ต้องทำควบคู่กันไป ไม่ใช่เลือกหยิบยกเฉพาะประเด็นที่ตนเองได้ประโยชน์หรือเป็นฝ่ายได้เปรียบเท่านั้น การมุ่งเน้นที่ประเด็นเดียวโดยละเลยข้อตกลงอื่นๆ อาจนำไปสู่ความไม่เข้าใจและเพิ่มความขัดแย้งแทนที่จะแก้ไขปัญหาก็ตาม
ตรวจสอบข้อกล่าวหาและเงื่อนไขความปลอดภัย
กรณีข้อกล่าวหาจาก ฮุน เซน ที่ระบุว่าไทยไม่ดำเนินการสำรวจเขตแดนมาเกือบ 11 เดือนนั้น ผู้อำนวยการ JIC ระบุว่าจำเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเงื่อนไขของข้อตกลงอย่างละเอียด เพราะการสำรวจเขตแดนจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัยและการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ
การกำหนดระยะเวลาเพียงอย่างเดียวแล้วสรุปว่าฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามนั้น เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น ไทยจึงพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยลดความคลางแคลงใจและส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลพื้นที่ชายแดนให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
สร้างความไว้วางใจแทนการใช้วาจากร้าวร้าว
สำหรับความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ พลอากาศเอก ประภาส ได้ฝากข้อความไปถึงรัฐบาลกัมพูชาว่า หากต้องการให้แนวชายแดนมีความสงบสุขและมั่นคง จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มากกว่าการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อกล่าวหาต่างๆ ที่อาจไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมด
การใช้กลไกทางการทูตและการเจรจาผ่านคณะทำงานร่วมทั้งสองฝ่าย ยังคงเป็นวิธีที่最有效ที่สุดในการแก้ปมขัดแย้งในระยะยาว การสื่อสารที่สุภาพและอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาจุดร่วมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องพึ่งพาเวทีภายนอกที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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