ผศ.ดร.เอกก์ เตือนผู้ประกอบการอย่าตื่นตระหนกตัวเลขภาษีส่งออกสหรัฐ ชี้ต้องเทียบกับเวียดนาม
ผศ.ดร.เอกก์ ประเมินสถานการณ์ภาษีสหรัฐเตือนอย่าเพิ่งปรับแผนธุรกิจ ย้ำต้องดูคู่แข่งอย่างเวียดนาม ถ้าไทยเสียภาษีต่ำกว่าคือโอกาสทองของการส่งออก
ผศ.ดร.เอกก์ ประสานเสียง urging ให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนปรับทัศนคติใหม่ต่อสถานการณ์ภาษีส่งออก โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความใจเย็นและรอผลลัพธ์ที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เนื่องจากการเผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นอาจสูงกว่าความคาดหวังของฝ่ายตรงข้าม และยังคงต้องผ่านกระบวนการเจรจาที่ซับซ้อนอีกหลายขั้นตอน
สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายของบทบัญญัติทางการค้า จึงไม่ควรมีการวางแผนธุรกิจหรือปรับโครงสร้างต้นทุนตามตัวเลขที่ยังไม่มีความแน่นอนสูง ดังนั้น ผู้บริหารและนักลงทุนจึงควรตั้งรับอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบจากข้อมูลชั่วคราวที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผลการเจรจามีความคืบหน้าในขั้นต่อไปAlso readคำทำนายดวงชะตาประจำวันสำหรับทุกลัคนา
เปรียบเทียบต้นทุนภาษีกับประเทศคู่แข่งสำคัญ
หากอัตราภาษีของไทยอยู่ที่ประมาณ 18% จริงตามข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขของประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แต่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ พร้อมกันด้วย เนื่องจากรูปแบบความสามารถในการแข่งขันนั้นขึ้นอยู่กับว่าไทยมีต้นทุนทางภาษีสูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งมากน้อยเพียงใด
เป้าหมายสูงสุดของการเจรจาภาครัฐในเรื่องนี้ จึงไม่ใช่เพียงการทำให้อัตราภาษีของไทยลดลงมาอยู่ในระดับต่ำเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาเชิงกลยุทธ์ว่าอัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหรือแข่งขันได้ดีกว่าประเทศคู่แข่งหรือไม่ ซึ่งหากไทยสามารถรักษาต้นทุนภาษีให้ต่ำได้เมื่อเทียบกับคู่ค้ารายอื่น จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการค้าได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์มองเห็นโอกาสจากภาษีเวียดนาม
ผู้ประกอบการควรติดตามอัตราภาษีของประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อการส่งออกและโอกาสทางธุรกิจอย่างรอบด้าน โดยแนวคิดสำคัญคือ อย่าดูแค่ว่าไทยโดนภาษีเท่าไหร่ แต่ต้องดูด้วยว่าคู่แข่งของเราอยู่ประเทศไหน และเขาโดนเท่าไหร่ เพราะถ้าคู่แข่งโดนภาษีสูงกว่าเรา สิ่งที่ดูเหมือนเป็นผลกระทบร้ายแรงก็อาจกลายเป็นโอกาสของธุรกิจไทยได้
การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยสามารถยึดส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้น หากสามารถนำเสนอสินค้าในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งที่เสียภาษีสูงกว่าได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการวางตำแหน่งทางการตลาดจึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับโลก ไม่ใช่เพียงการตอบสนองต่อตัวเลขภาษีภายในประเทศ
ผลกระทบจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ
สำหรับทิศทางนโยบายภาษีสหรัฐฯ ในระยะต่อไป ผศ.ดร.เอกก์ ประเมินว่า ผลกระทบอาจไม่รุนแรงเท่าที่หลายฝ่ายกังวล โดยมองว่าผลจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากประเด็นค่าครองชีพและราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูงเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญ
พรรคเดโมแครตได้นำประเด็นราคาสินค้ามาใช้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล โดยภาษีที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและราคาที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ต้องจ่ายด้วย จึงเป็นอีกปัจจัยที่อาจทำให้การดำเนินนโยบายภาษีที่เข้มข้นไม่สามารถเดินหน้าได้ในระดับเดิมทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะหลีกเลี่ยงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของประชาชน
ภาคธุรกิจไทยควรติดตามความคืบหน้าการเจรจาและประเมินสถานการณ์จากข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนตัดสินใจปรับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นความยืดหยุ่นและการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อรับมือกับความผันผวนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
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