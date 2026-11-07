ผลเลือกตั้งสหรัฐสะเทือนเศรษฐกิจโลก ปมสงครามอิหร่านกับสิทธิประกันสังคมไทย
ผลเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐทำให้พรรคเดโมแครตครองอำนาจ อาจยุติสงครามอิหร่านลดราคาน้ำมัน ส่วนไทยเสนอสิทธิประกันสังคมใหม่ต้องบริหารกองทุนโปร่งใสเพื่อป้องกันล้มละลาย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญในสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังตลาดพลังงานโลก เมื่อพรรคดีโมแครตสามารถพลิกกลับมาครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หลังการเลือกตั้งทั่วไปที่มีตัวเลขเบื้องต้นไม่ทางการระบุว่าผู้ชนะในสภาผู้แทนราษฎรมี 239 ที่นั่ง ส่วนรีพับลิกันมีเพียง 147 ที่นั่ง ขณะที่วุฒิสภาพรรคดีโมแครตมี 54 ที่นั่งเทียบกับรีพับลิกัน 44 ที่นั่ง สิ่งนี้สะท้อนถึงแรงกดดันต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และทิศทางนโยบายต่างประเทศที่จะเปลี่ยนไป
ปัจจัยการเมืองสหรัฐกระทบราคาน้ำมันโลก
ผลลัพธ์ทางการเมืองของพรรคดีโมแครตนี้ สะท้อนความกังวลของชาวอเมริกันต่อปัญหาค่าครองชีพ เงินเฟ้อ และราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการยืดเยื้อของสงครามกับอิหร่านที่กินเวลานานถึง 8 เดือนแล้ว สงครามที่ยืดเยื้อนี้ส่งผลกระทบต่อราคาเชื้อเพลิงโดยตรง และกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ผู้สังเกตการณ์จึงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าชัยชนะของพรรคดีโมแครต จะนำไปสู่แนวโน้มการยุติหรือลดความร้อนแรงของสงครามกับอิหร่านหรือไม่ ซึ่งหากสถานการณ์ความขัดแย้งลดลง ราคาน้ำมันทั่วโลกก็มีแนวโน้มจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาวAlso readจับแก๊งเสี่ยเล็กฮุบป่าหาดฟรีดอม ภูเก็ต หลอกขายกว่า 20 ล้านบาท
ร่างกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
คู่ขนกันไปกับสถานการณ์โลก ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสวัสดิการสังคมเมื่อมีร่างกฎหมายเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม โดยมีการขยายวงเงินสินเชื่อจากทรัพย์สินหรือใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 30% ของเงินชราภาพ และไม่เกิน 2 เท่าของฐานค่าจ้างขั้นต่ำ นอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพที่ไม่เนื่องจากการทำงาน จากเดิม 50% เป็นไม่เกิน 70% ของค่าจ้าง เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันให้มีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงขึ้น
ขยายเวลาสิทธิสงเคราะห์บุตรและบำนาญ
ร่างกฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องอีก 6 เดือนหลังออกจากงาน และปรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบำนาญชราภาพที่ออกจากงานแล้วแต่ยังต้องการความคุ้มครอง สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้ โดยรัฐร่วมสมทบ 1 ส่วน และผู้ประกันตนสมทบ 2 ส่วน ครอบคลุมกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายนี้ยังคงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น ยังต้องเข้ากระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ทันที
ความโปร่งใสกองทุนประกันสังคมคือหัวใจ
ประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องจับตาอย่างยิ่งคือ ความจำเป็นในการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพราะการเพิ่มสิทธิประโยชน์ย่อมมาพร้อมกับการใช้เงินงบประมาณที่มากขึ้น หากขาดการจัดการทางการเงินที่ดี กองทุนประกันสังคมย่อมเสี่ยงต่อการล้มละลายได้ การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงนโยบายระยะสั้นที่ขาดพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแรง
ชุมนุมศิษย์เก่ามหาวิทวัสครบรอบ 130 ปี
นอกจากประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว ด้านสังคมยังมีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับการจัดงานชุมนุมชาวมหาวิทวัสครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เชิญศิษย์เก่าทุกกลุ่มมาร่วมพบปะรำลึกความผูกพันกับสถาบัน การจัดงานครั้งนี้มิได้เน้นเพียงการเฉลิมฉลองหรือการกลับมาพบปะสังสรรค์ แต่ต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชาวมหาวิทวัสจากทุกรุุ่่น ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน ให้กลับมารวมพลังและร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมสืบไป
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