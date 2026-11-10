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ผลหวยลาว 10 พ.ย. 2569 เปิดรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ผลหวยลาว 10 พ.ย. 2569 เปิดรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
หวยลาว · สลากกินแบ่งรัฐบาล · ผลหวย 10 พ.ย. 69
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สรุปผลหวยลาว งวด 10 พฤศจิกายน 2569 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว ทั้งรางวัล 6 ตัว 5 ตัว และเลขท้าย พร้อมอัตราเงินรางวัลและวิธีการคำนวณเงินรับจากกระทรวงการคลัง

ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล แห่ง สปป.ลาว หรือหวยพัฒนา ประจำงวดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ได้เปิดเผยรายชื่อผู้โชคดีไปแล้วอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการออกรางวัลล่าสุดของเดือนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

รัฐบาลลาวยังคงดำเนินนโยบายการระดมทุนผ่านระบบสลากกินแบ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงวดนี้มีการจับรางวัลครบทุกรายการตั้งแต่รางวัลใหญ่ไปจนถึงรางวัลเลขท้าย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลรางวัลและรับเงินรางวัลตามอัตราที่กำหนดได้ทันทีหลังจากประกาศผล

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รายละเอียดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 รางวัลเลข 6 ตัว ออกผลเป็น XXXXXX

รางวัลเลข 5 ตัว ออกผลเป็น XXXXX

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออกผลเป็น XXXX

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รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกผลเป็น XXX

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกผลเป็น XX

ผลการออกรางวัลข้างต้นเป็นข้อมูลมาตรฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ถือครองใบสลากทุกใบที่ซื้อก่อนกำหนดเวลาปิดการขายของงวดดังกล่าว

อัตราเงินรางวัลและวิธีคำนวณเงินรางวัล

กระทรวงการคลัง สปป.ลาว ได้กำหนดอัตราเงินรางวัลไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ซื้อสลากสามารถคำนวณผลตอบแทนตามมูลค่าการซื้อได้ทันที โดยระบบคำนวณใช้หน่วยเงินกีบ ลาวเป็นฐานหลักในการคิดเงิน

สำหรับการออกรางวัลเลข 4 ตัวท้าย ผู้ถือสลากจะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 6,000 เท่าของมูลค่าการซื้อตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อซื้อสลากในมูลค่า 1,000 กีบ จะได้เงินรางวัลรวม 6,000,000 กีบ

ส่วนรางวัลเลข 3 ตัวท้าย ผู้โชคดีจะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 500 เท่า ของมูลค่าการซื้อ โดยตัวอย่างการคำนวณคือหากซื้อในมูลค่า 1,000 กีบ จะได้รับเงินรางวัลรวม 500,000 กีบ

สำหรับรางวัลเลข 2 ตัวท้าย เป็นรางวัลรองลงมาที่ผู้ซื้อจะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 60 เท่าของมูลค่าการซื้อ โดยตัวอย่างการคำนวณคือหากซื้อในมูลค่า 1,000 กีบ จะได้รับเงินรางวัลรวม 60,000 กีบ

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หน่วยงานกำกับดูแลและช่องทางการรับชม

สลากพัฒนาหรือหวยลาว ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกระทรวงการคลัง สปป.ลาว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการออกรางวัล

การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยช่องทางการรับชมหลักคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติดลาว และสถานีโทรทัศน์แห่งชาติดลาว ช่อง 1 (LNTV)

นอกจากสลากพัฒนาหลักแล้ว ยังมีการออกรางวัลสลาก 5/45 เพิ่มเติมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจเสี่ยงโชคตามตารางเวลาปกติที่กำหนดไว้

ระบบการจับรางวัลและรางวัลพิเศษ

ระบบการออกรางวัลหวยลาวเริ่มต้นจากการจับรางวัลเลข 6 ตัวเพียงชุดเดียว แต่สามารถแยกย่อยรางวัลออกเป็นหลายประเภทตามความนิยมในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

ในทางปฏิบัติ ประชาชนนิยมตรวจดูผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลัก เนื่องจากเป็นรางวัลที่มีความถี่และมูลค่าที่เหมาะสมกับการลงทุนของประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้หวยลาวยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีการออกรางวัลหวยตำราฝัน 4/40 และเลขนามสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสี่ยงโชคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในวัฒนธรรมการพนันถูกกฎหมายของ สปป.ลาว

ประชาชนที่สนใจตรวจสอบผลรางวัล สามารถเข้ารับการตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดหลังจากผลรางวัลถูกประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางสื่อของรัฐ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

หวยลาว สลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหวย 10 พ.ย. 69 สลากพัฒนา กระทรวงการคลัง ลาว ตรวจรางวัล LNTV

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