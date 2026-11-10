ผลหวยลาว 10 พ.ย. 2569 เปิดรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
สรุปผลหวยลาว งวด 10 พฤศจิกายน 2569 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว ทั้งรางวัล 6 ตัว 5 ตัว และเลขท้าย พร้อมอัตราเงินรางวัลและวิธีการคำนวณเงินรับจากกระทรวงการคลัง
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล แห่ง สปป.ลาว หรือหวยพัฒนา ประจำงวดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ได้เปิดเผยรายชื่อผู้โชคดีไปแล้วอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการออกรางวัลล่าสุดของเดือนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
รัฐบาลลาวยังคงดำเนินนโยบายการระดมทุนผ่านระบบสลากกินแบ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงวดนี้มีการจับรางวัลครบทุกรายการตั้งแต่รางวัลใหญ่ไปจนถึงรางวัลเลขท้าย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลรางวัลและรับเงินรางวัลตามอัตราที่กำหนดได้ทันทีหลังจากประกาศผลAlso readเลขาสภาฯ ยันไร้การเมืองกดดัน แจงปม กมธ. ทำตามกฎหมาย
รายละเอียดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ 1 รางวัลเลข 6 ตัว ออกผลเป็น XXXXXX
รางวัลเลข 5 ตัว ออกผลเป็น XXXXX
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออกผลเป็น XXXX
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกผลเป็น XXX
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกผลเป็น XX
ผลการออกรางวัลข้างต้นเป็นข้อมูลมาตรฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ถือครองใบสลากทุกใบที่ซื้อก่อนกำหนดเวลาปิดการขายของงวดดังกล่าว
อัตราเงินรางวัลและวิธีคำนวณเงินรางวัล
กระทรวงการคลัง สปป.ลาว ได้กำหนดอัตราเงินรางวัลไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ซื้อสลากสามารถคำนวณผลตอบแทนตามมูลค่าการซื้อได้ทันที โดยระบบคำนวณใช้หน่วยเงินกีบ ลาวเป็นฐานหลักในการคิดเงิน
สำหรับการออกรางวัลเลข 4 ตัวท้าย ผู้ถือสลากจะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 6,000 เท่าของมูลค่าการซื้อตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อซื้อสลากในมูลค่า 1,000 กีบ จะได้เงินรางวัลรวม 6,000,000 กีบ
ส่วนรางวัลเลข 3 ตัวท้าย ผู้โชคดีจะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 500 เท่า ของมูลค่าการซื้อ โดยตัวอย่างการคำนวณคือหากซื้อในมูลค่า 1,000 กีบ จะได้รับเงินรางวัลรวม 500,000 กีบ
สำหรับรางวัลเลข 2 ตัวท้าย เป็นรางวัลรองลงมาที่ผู้ซื้อจะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 60 เท่าของมูลค่าการซื้อ โดยตัวอย่างการคำนวณคือหากซื้อในมูลค่า 1,000 กีบ จะได้รับเงินรางวัลรวม 60,000 กีบ
หน่วยงานกำกับดูแลและช่องทางการรับชม
สลากพัฒนาหรือหวยลาว ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกระทรวงการคลัง สปป.ลาว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการออกรางวัล
การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยช่องทางการรับชมหลักคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติดลาว และสถานีโทรทัศน์แห่งชาติดลาว ช่อง 1 (LNTV)
นอกจากสลากพัฒนาหลักแล้ว ยังมีการออกรางวัลสลาก 5/45 เพิ่มเติมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจเสี่ยงโชคตามตารางเวลาปกติที่กำหนดไว้
ระบบการจับรางวัลและรางวัลพิเศษ
ระบบการออกรางวัลหวยลาวเริ่มต้นจากการจับรางวัลเลข 6 ตัวเพียงชุดเดียว แต่สามารถแยกย่อยรางวัลออกเป็นหลายประเภทตามความนิยมในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
ในทางปฏิบัติ ประชาชนนิยมตรวจดูผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลัก เนื่องจากเป็นรางวัลที่มีความถี่และมูลค่าที่เหมาะสมกับการลงทุนของประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้หวยลาวยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีการออกรางวัลหวยตำราฝัน 4/40 และเลขนามสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสี่ยงโชคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในวัฒนธรรมการพนันถูกกฎหมายของ สปป.ลาว
ประชาชนที่สนใจตรวจสอบผลรางวัล สามารถเข้ารับการตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดหลังจากผลรางวัลถูกประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางสื่อของรัฐ
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