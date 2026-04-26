ผลสำรวจชี้รัฐบาลเดินถูกทาง แต่ต้องเตรียมรับมือความผันผวนและดูแลผู้มีรายได้น้อย

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนสะท้อนทิศทางรัฐบาลเป็นบวก เน้นช่วยเหลือเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังต้องเตรียมงบประมาณรับมือวิกฤตพลังงานและเพิ่มการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดสะท้อนภาพที่ชัดเจนถึงทิศทางการดำเนินงานของ รัฐบาล ว่ากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เน้นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นการแจกจ่ายแบบกว้างๆ ซึ่งอาจไม่ตรงจุดและไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเข้าใจในปัญหาที่แตกต่างกันของประชาชนแต่ละกลุ่ม และเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุน พลังงาน ที่สูงขึ้น หรือข้อจำกัดต่างๆ ที่ รัฐบาล กำลังเผชิญอยู่ ความเข้าใจนี้ทำให้ประชาชนมองมาตรการต่างๆ ที่ รัฐบาล ออกมา ไม่ใช่ในมุมมองของการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมองในมุมของการบริหารจัดการวิกฤตเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่า รัฐบาล กำลังได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทิศทางการดำเนินงานของ รัฐบาล จะถูกต้อง แต่ก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์ พลังงาน โลกยังคงมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ของประเทศได้ การใช้เครื่องมือทางการคลังอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาล ควรพิจารณาการโอนงบประมาณจากส่วนที่ไม่จำเป็นมาใช้ในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการจัดทำงบประมาณประจำปี 2570 อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การพิจารณาออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) กู้เงินวงเงิน 500,000 ล้านบาท ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ หากสถานการณ์จำเป็นและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การตัดสินใจในเรื่องนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการกู้เงินดังกล่าวจะไม่สร้างภาระหนี้สินที่มากเกินไปให้กับประเทศในอนาคต กลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักนโยบายในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่ายังมีประชาชนจำนวนมากมองว่าความช่วยเหลือที่ได้รับจากมาตรการนี้ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง การดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ ผลสำรวจนิด้าโพลครั้งนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อรัฐบาลว่ากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ แต่โจทย์สำคัญจากนี้ไปคือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลจริงได้มากน้อยเพียงใด ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ ข่าวสารยังรายงานถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การมอบสายสะพายให้แก่นายกิตติธัช ผัดแสน Mister Deaf Thailand 2026 และการสนับสนุน พ.
ร. ก. กู้เงิน 5 แสนล้านเพื่อรับมือวิกฤตพลังงาน รวมถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการคว้ารางวัลระดับนานาชาต
