ผลสำรวจสุขภาพคนไทยปี 2569 พบอัตราสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงสูง
สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลสำรวจสุขภาพคนไทยปี 2569 อัตราสูบบุหรี่เหลือ 16.7% และผู้ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเหลือ 31.1% แต่ยังคงพบพฤติกรรมเสี่ยงสูงอย่างการดื่มแล้วขับและดื่มหนักต่อครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย ผลสำรวจสุขภาพ คนไทย ปี 2569 โดยพบว่าอัตราการสูบบุหรี่และ ดื่มแอลกอฮอล์ ของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังคงชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพที่ยังคงอยู่ในระดับที่น่ากังวล โดยเฉพาะพฤติกรรมการ ดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณมากต่อครั้งและการดื่มแล้วขับ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งเน้นแก้ไขต่อไป
อัตราการสูบบุหรี่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี
ผลสำรวจสุขภาพคนไทยปี 2569 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมลดลงต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จนเหลืออยู่ที่ 16.7% ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาAlso readโจทย์เศรษฐกิจกับความเปราะบางแรงงาน
แม้สัดส่วนโดยรวมจะลดลง แต่ยังคงมีความแตกต่างทางเพศอย่างชัดเจน โดยเพศชายมีอัตราสูบบุหรี่สูงถึง 33.7% หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ชายกลุ่มนี้
เมื่อพิจารณาตามช่วงวัยพบว่า กลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 25 ถึง 44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มอายุต่างๆ อยู่ที่ 20.6% ส่วนอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของคนไทยอยู่ที่ 18.2 ปี
ในมิติทางพื้นที่ ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราผู้สูบบุหรี่สูงสุดที่ 22.6% โดยจังหวัดตรังมีอัตราสูงสุดถึง 25.5% นอกจากนี้ ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าคิดเป็น 5.3% ของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน โดย 61.8% ซื้อผ่านสื่อออนไลน์
สัดส่วนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแต่พฤติกรรมเสี่ยงสูง
สัดส่วนประชากรที่ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปี 2569 ลดลงจาก 35.2% ในปี 2567 เหลือเพียง 31.1% แต่ยังพบพฤติกรรมเสี่ยงสูงในกลุ่มผู้ดื่ม โดย 51.0% เคยดื่มหนักในครั้งเดียว
นอกจากการดื่มหนักต่อครั้งแล้ว ยังพบว่ามี 34.9% ของผู้ดื่มรายงานว่าเคยมีพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงมีอยู่
เมื่อแยกตามเพศ สัดส่วนผู้ดื่มในกลุ่มเพศหญิงเพิ่มขึ้นจาก 9.8% ในปี 2549 มาเป็น 14.4% ในปี 2569 ส่วนอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มครั้งแรกอยู่ที่ 20 ปี
ด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการดื่มสูงสุดที่ 36.5% รองลงมาคือภาคเหนือ 36.3% โดยจังหวัดพะเยามีอัตราการดื่มสูงที่สุดที่ 49.7%
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและมุมมองต่อฉลากสุขภาพ
ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องดื่มและอาหารกับการดูแลสุขภาพ โดยประชาชน 26.5% ดื่มเครื่องดื่มชงทุกวัน ขณะที่ 51.8% บริโภคอาหารไขมันสูงอย่างน้อย 3 ถึง 4 วันต่อสัปดาห์
ประชาชน 70.8% บริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างน้อย 1 ถึง 2 วันต่อสัปดาห์ แม้ว่าจะมี 53.3% ที่กินผักทุกวันและ 23.9% กินผลไม้สดทุกวัน ก็ตาม
มาตรการด้านอาหารได้รับความสนใจจากประชาชน โดย 87.8% เห็นด้วยกับการแสดงฉลากคำเตือนด้านหน้าผลิตภัณฑ์ และ 75.8% ของผู้เคยเห็นฉลากระบุว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นอกจากนี้ 51.9% เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีอาหารโซเดียมสูง เพื่อลดปัญหาสุขภาพในระยะยาว
แนวทางการวางแผนสุขภาพระดับชาติและพื้นที่
ข้อมูลทั้ง 6 ด้านจากผลสำรวจนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผนและติดตามมาตรการสุขภาพทั้งในระดับประเทศและพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
สำนักงานสถิติแห่งชาติจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ความแตกต่างตามช่วงวัยและพื้นที่ เพื่อออกมาตรการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในแต่ละภูมิภาค
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนวัย 15 ถึง 24 ปีที่มีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคต
ผลการสำรวจนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประสิทธิผลของนโยบายสุขภาพที่ผ่านมา และกำหนดทิศทางมาตรการใหม่ในปีต่อไป
การลดอัตราการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเอง
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