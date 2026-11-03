ผลสำรวจ Bloomberg: การเลือกตั้งกลางเทอมส่งผลต่อ Bitcoin และ S&P 500 อย่างไร
ผลสำรวจนักลงทุน 301 รายชี้ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ส.ค. 2024 มีผลต่อ Bitcoin และ S&P 500 รีพับลิกันได้เปรียบ
ผลสำรวจล่าสุดจาก Bloomberg ที่ได้ทำการสอบถามความคิดเห็นของ นักลงทุน จำนวน 301 ราย ได้เปิดเผยว่าผล การเลือกตั้งกลางเทอม ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน จะกลายเป็นปัจจัยชี้วัดทิศทางที่สำคัญอย่างยิ่งต่อราคาของ Bitcoin ตลาดหุ้น S&P 500 และร่างกฎหมายคริปโทเคอร์เรนซีอย่าง CLARITY Act
ความน่าจะเป็นของทิศทาง Bitcoin หลังเลือกตั้ง
การสำรวจนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อค้นหาว่าผลลัพธ์ของการเลือกตั้งจะส่งผลต่อราคาของ Bitcoin ที่ปัจจุบันได้กลับมายืนเหนือหลักแสนดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งอย่างไร โดยผลโพลจากหลายสำนักต่างมองว่าพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะครองเสียงข้างมากในสภาAlso readNext Technology อนุมัติขาย Bitcoin 5,833 BTC หลังประเมินความเสี่ยง
แม้ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเริ่มส่งสัญญาณว่าพรรคของเขาอาจพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้ แต่ผลสำรวจของ Bloomberg ชี้ให้เห็นว่าหากพรรคเดโมแครตครองสภา ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 71 คาดว่าราคา Bitcoin จะปิดสิ้นปีด้วยราคาที่ลดลง
ในกรณีที่เกิดภาวะสภาแบ่งฝักแบ่งฝ่าย Split Congress มีผู้คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงร้อยละ 47 และหากพรรครีพับลิกันชนะแบบเบ็ดเสร็จ จะมีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่คาดว่าราคาจะลดลง ซึ่งหมายความว่าหาก Bitcoin จะฟื้นตัว พรรครีพับลิกันก็จำเป็นที่จะต้องครองเสียงข้างมากในสภาต่อไป
กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 29 เชื่อมั่นว่าราคาจะฟื้นตัวหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8 เชื่อว่าราคาจะกลับไปหลักแสนก่อนสิ้นปีแม้ว่าพรรคเดโมแครตจะคว้าชัยชนะก็ตาม
มุมมองต่อราคา Bitcoin และตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 70 ยังคงมองว่า Bitcoin จะไม่สามารถข้ามผ่านระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐไปได้ ซึ่งระดับดังกล่าวยังสูงกว่าราคาในปัจจุบันประมาณร้อยละ 20 สำหรับกรณีที่ราคาจะร่วงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่มีความคิดเช่นนั้น
โดยให้น้ำหนักความเป็นไปได้ไว้ที่ร้อยละ 16 หากพรรคเดโมแครตชนะ และร้อยละ 5 หากพรรครีพับลิกันชนะ แต่อย่างไรก็ตาม ผลโพลนี้ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามสมัครใจเข้าร่วมผ่านลิงก์ของ Bloomberg ระหว่างวันที่ 2 ถึง 17 ตุลาคม
ผลกระทบต่อร่างกฎหมาย CLARITY Act
ผลลัพธ์ไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนักตามสถิติร่างกฎหมายใดๆ ก็ตามที่ยังคงค้างอยู่ในสภาคองเกรสชุดนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม CLARITY Act เองก็เป็นอีกหนึ่งในร่างกฎหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลการเลือกตั้ง
การผลักดันร่างกฎหมายครั้งต่อไปตกเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาคองเกรสชุดใหม่ที่จะได้รับเลือกตั้งในวันนี้ กล่าวคือหากพรรคเดโมแครตชนะ โอกาสที่ CLARITY Act จะถูกกลับมาหารือก็จะยิ่งลดลง
มิหนำซ้ำทางพรรคเองยังคงมีท่าทีต่อต้านกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากการเจรจาไม่ลงตัวในเรื่องของการหาผลประโยชน์ด้วยคริปโทเคอร์เรนซีของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
แนวโน้มตลาดหุ้น S&P 500 และพันธบัตร
นอกจากนี้ หากพรรครีพับลิกันได้ครองสภา ร้อยละ 65 คาดว่าดัชนี S&P 500 จะเติบโตเร็วขึ้นหรือรักษาอัตราการเติบโตในปัจจุบันไว้ได้ แต่หากเป็นพรรคเดโมแครต ร้อยละ 63 คาดว่าการเติบโตจะชะลอลงหรือเปลี่ยนเป็นขาดทุน
ทั้งนี้ ตลาดพันธบัตรสะท้อนภาพตรงข้ามโดยมากกว่าครึ่งคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาพันธบัตรสูงขึ้นภายใต้การบริหารของพรรคเดโมแครต
ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่คาดว่าจะเกิดสิ่งนี้หากพรรครีพับลิกันชนะ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 55 ระบุว่าไม่มีการเลือกตั้งแบบใดที่จะกดดันให้พวกเขาพิจารณาขายสินทรัพย์ออกไป
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