ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 เลข 287184

รายงานผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เลขเด็ดยอดนิยม และผู้โชคดีสลากดิจิทัล
บรรยากาศการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ที่สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการออกรางวัล ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยและความโปร่งใสตามขั้นตอนของสำนักงานสลากฯ สำหรับเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงวดนี้คือเลข 047 ซึ่งจำหน่ายในราคาใบละ 200 บาท หรือชุดละ 5 ใบในราคา 1,500 บาท นอกจากนี้ยังมีเลขเด่นอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจจากคอสลาก เช่น เลขครบรอบ 669 ปีพระพุทธชินราช ได้แก่ 669, 66 และ 69 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เดือน 6 ปี 2569 เลขวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2489 รวมถึงเลขมงคลอย่าง 348, 603, 648, 521, 48, 03 และ 21 ที่นักเสี่ยงโชคต่างให้ความสำคัญ เลขเด็ด จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเกจิดังก็มาแรงไม่แพ้กัน โดยเฉพาะทะเบียนรถหลวงปู่ศิลา ป้ายขาว ศล 141 และป้ายแดง 3544 ซึ่งนักพยากรณ์เน้นย้ำเลข 141, 354, 544, 41, 53, 11, 54 และ 44 นอกจากนี้ยังมี เลขเด็ด 908 และ 890 จากแหล่งไสยศาสตร์ เลขป้าขยัน 98 เลขปฏิทินจีน 485, 852, 48, 85, 52 และเลขธูปเรียงเบอร์ 059 (6 กลับ) ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ส่วนผลรางวัลสำคัญของงวดนี้ประกอบด้วย รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ได้แก่ 758 และ 434 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 007 และ 721 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออก 48 ซึ่งตรงกับเลขมงคลที่หลายคนติดตาม และรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 287184 ทำให้บรรดานักเสี่ยงโชคที่ซื้อเลขนี้ต่างดีใจกันถ้วนหน้า ด้านการจำหน่าย สลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในงวดนี้มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 30 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท โดยมีผู้ถูกรางวัลที่ 1 สูงสุดถึง 7 ใบ จำนวน 1 คน รับเงินรางวัล 42 ล้านบาท รองลงมาคือ 6 ใบ จำนวน 1 คน รับเงินรางวัล 36 ล้านบาท 5 ใบ จำนวน 2 คน รับเงินรางวัลคนละ 30 ล้านบาท 3 ใบ จำนวน 1 คน รับเงินรางวัล 18 ล้านบาท และที่เหลือถูก 1 ใบ จำนวน 4 คน รับเงินรางวัลคนละ 6 ล้านบาท สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในงวดนี้สามารถลุ้นโชคใหม่ในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยจะออกรางวัลที่สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรีเช่นเดิม และสามารถซื้อ สลากดิจิทัล ผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ของวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ซื้อมีโอกาสลุ้นถูกรางวัลที่ 1 สูงสุด 30 ใบ รวมเงินรางวัล 180 ล้านบาท นอกจากนี้ สำหรับสลากเอ็น 3 ซึ่งเป็นรูปแบบการเล่นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชื่นชอบการเสี่ยงโชค งวดนี้มีผลรางวัลสามตรงคือหมายเลข 184 รางวัลละ 3,963 บาท เลขรางวัลสามสลับหลัก ได้แก่ 148, 418, 481, 814 และ 841 รางวัลละ 683 บาท เลขรางวัลสองตรงคือ 48 รางวัลละ 231 บาท และเลขรางวัลพิเศษ 184000002008 รางวัลละ 810,198 บาท ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมสนุกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเลขสามตรงที่ซ้ำกับเลขท้ายรางวัลที่ 1 ทำให้หลายคนที่เลือกซื้อเลขดังกล่าวได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแนะนำให้ผู้บริโภคซื้อสลากในราคาที่กำหนดและไม่หลงเชื่อเลขเด็ดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลว
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