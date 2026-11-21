ผลฟุตบอล 21 พฤศจิกายน 2569 เรอัล มาดริด ชนะ เซลตา บีโก 2-1 ทำแต้มเท่าบาร์เซโลนา
สรุปผลฟุตบอลลาลีกา บุนเดสลีกา พรีเมียร์ลีก และลีกใหญ่ในยุโรปวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เรอัล มาดริด ทำแต้มเท่าบาร์เซโลนา ส่วนโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ขึ้นนำตารางบุนเดสลีกา
ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกใหญ่ในยุโรปประจำวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 มีไฮไลต์สำคัญในสองลีกหลัก เรอัล มาดริด เอาชนะ เซลตา บีโก 2-1 ใน ลาลีกา สเปน จนทำแต้มเท่ากับ บาร์เซโลนา จ่าฝูงของตาราง ขณะที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ บุกไปเฉือนโบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค 1-0 ใน บุนเดสลีกา เยอรมนี และขึ้นนำตารางแซงหน้าบาเยิร์น มิวนิก
ผลการแข่งขันดังกล่าวเป็นของการแข่งขันที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสรุปไว้ตามผลประจำวันที่ 21 พ.ย. 2569 โดยนอกจากลาลีกาและบุนเดสลีกาแล้ว ยังมีการแข่งขันในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เซเรียอา อิตาลี และลีกเอิง ฝรั่งเศส ในวันเดียวกันAlso readข้อตกลงการค้าส่งผลดีต่อการส่งออกและแรงงาน
ลาลีกาและบุนเดสลีกาเปลี่ยนแปลงตารางอย่างไร
เรอัล มาดริด ทำแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาที่อยู่หัวตารางลาลีกา หลังเอาชนะ เซลตา บีโก 2-1 ส่วนผลนัดอื่นในสเปนประกอบด้วย อลาเบส ชนะ ลา คอรุนญา 3-1 ราโย บาเยกาโน แพ้ บาเลนเซีย 0-1 และ เซบียา เสมอ เรอัล เบติส 1-1
ในบุนเดสลีกา โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ชนะ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค 1-0 โดยเฟลิกซ์ เนเมชา เป็นผู้ทำประตูแรกของเกมตามที่ระบุในภาพประกอบข่าว ผลนี้ทำให้ดอร์ทมุนด์ขึ้นนำตาราง แซงหน้าบาเยิร์น มิวนิก ซึ่งเป็นทีมที่เคยอยู่หัวตารางก่อนหน้า
นัดอื่นในบุนเดสลีกาประกอบด้วย ยูเนียน เบอร์ลิน แพ้ ไลป์ซิก 1-5 เอลเวอร์สแบร์ก แพ้ ไฟร์บวร์ก 0-1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ชนะ พาเดอร์บอร์น 4-0 ไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต ชนะ ฮอฟเฟนไฮม์ 1-0 และ ชาลเก้ 04 เสมอ สตุ๊ตการ์ต 0-0
พรีเมียร์ลีกและลีกเอิงมีผลการแข่งขันอย่างไร
ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เสมอ อาร์เซนอล 2-2 ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เสมอ ฟูแลม 1-1 และ เชลซี พ่ายต่อ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-4 ส่วนโคเวนทรี ซิตี้ ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-2
นัดอื่นในพรีเมียร์ลีกประกอบด้วย แอสตัน วิลลา เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 บอร์นมัธ ชนะ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0 และ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ชนะ อิปสวิช ทาวน์ 2-0 ผลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าหลายทีมในลีกอังกฤษยังแข่งขันกันอย่างสูสี
ในลีกเอิง ฝรั่งเศส ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เอาชนะ นีซ 3-2 ส่วน แบรสต์ ชนะ สตราส์บูร์ก 1-0 ตูลูส และ ล็องส์ เสมอกัน 1-1 ขณะที่ โมนาโก เสมอ โอแซร์ 1-1 และ โอลิมปิก ลียง ชนะ ลีลล์ 1-0
เซเรียอาและผลกระทบต่อการแข่งขันระยะถัดไป
ในเซเรียอา อิตาลี ลาซิโอ ชนะ เลชเช 3-0 และ โคโม ชนะ กายารี 2-0 ส่วน โรมา ถล่ม ปาร์มา 5-1 และ นาโปลี ชนะ โตริโน 1-0 ผลการแข่งขันเหล่านี้เป็นการเก็บคะแนนสำคัญของทีมที่ต้องการรักษาตำแหน่งในตาราง
สำหรับแฟนบอลที่ติดตามตารางคะแนน ผลที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ทำให้การแข่งขันบนยอดตารางลาลีกาและบุนเดสลีกายังคงเข้มข้น เรอัล มาดริด กับบาร์เซโลนาทำแต้มเท่ากัน ขณะที่ดอร์ทมุนด์ขึ้นนำในบุนเดสลีกาเพียงลำพัง
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