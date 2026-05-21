ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากการขยายตัวของความต้องการใช้บริการระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ ส่วนธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า (RBF) มีรายได้ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง โดยปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปรวม 469,890 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอยู่ที่ 152 ล้านบาท ลดลง 34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสนี้จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นายยาซูโอะ ซึซึอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดนิคมอุตสาหกรรมในปี 2569 ยังได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนามที่ยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และพลังงานสะอาด
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศ ผลประกอบการ ใน ไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากการขยายตัวของความต้องการใช้บริการระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการใน นิคมอุตสาหกรรม ในประเทศ ส่วนธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ( RBF ) มีรายได้ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง โดยปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปรวม 469,890 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอยู่ที่ 152 ล้านบาท ลดลง 34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสนี้จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นายยาซูโอะ ซึซึอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาด นิคมอุตสาหกรรม ในปี 2569 ยังได้รับแรงหนุนจากกระแส การลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ ( FDI ) และการย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและ เวียดนาม ที่ยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และ พลังงานสะอาด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) รายงานว่า ใน ไตรมาส 1 ปี 2569 มีมูลค่าการยื่นขอรับส่งเสริม การลงทุน รวมกว่า 1.
01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มดิจิทัลมีมูลค่าสูงสุดกว่า 8.7 แสนล้านบาท สะท้อนความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ AI ที่เติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และแรงกดดันด้านการค้า แต่ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซัพพลายเชน และศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ทำให้ยังเห็นความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าจากจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และยุโรป บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ยังมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซึ่งยังมีศักยภาพเติบโตสูง ล่าสุดได้จัดตั้งบริษัทย่อย อมตะซิตี้ ฟู้เถาะ (Amata City Phu Tho Joint Stock Company) เพื่อพัฒนาโครงการในเวียดนามด้วยทุนจดทะเบียนราว 23.86 ล้านบาท รวมถึงร่วมลงทุนธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง และอมตะซิตี้ ฮาลอง เพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสีเขียวและพลังงานสะอา
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2569 นิคมอุตสาหกรรม FDI การลงทุน เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ พลังงานสะอาด เวียดนาม โครงการ RBF โซลาร์รูฟท็อป
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ชป.บริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา เตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือรับฤดูฝนปี 2569ชป.ติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง บริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาสมดุล เตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยง รับมือฤดูฝนปี 2569
Read more »
ครม.อนุมัติผ่อนเคราะห์ค่า K สร้างอรรถประโยชน์หากรัฐจ่ายได้ทันสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขานรับการผ่อนเกณฑ์คำนวณค่า K จากเดิมบวก/ลบ 4% เหลือ 2% เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนกาคมถึงกันยายน 2569 แต่ย้ำว่าความล่าช้าในการจ่ายเงินยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ radially
Read more »
“เมืองใหญ่เที่ยวสบาย” จุดหมายปลายทริปครอบครัว ที่ถูกค้นหามากที่สุดอโกด้าเผยนักท่องเที่ยวไทยนิยมจุดหมาย “เมืองใหญ่เที่ยวสบาย” ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 2569 เน้นเดินทางสะดวก ปลอดภัย และเหมาะพักผ่อนทั้งครอบครัว
Read more »
เปิดภาพ 'องคมนตรี' ร่วมประชุม กองบัญชาการ ปภ. เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-เอลนีโญ'คณะองคมนตรี' ร่วมประชุม บกปภ.แห่งชาติ ติดตามแผนแก้ภัยแล้งปี 2569 เน้นบริหารจัดการน้ำยั่งยืน รับมือเอลนีโญ พร้อมกำชับทุกจังหวัดเร่งช่วยประชาชน ลดผลกระทบฝนทิ้งช่วงทั่วประเทศ
Read more »
ไทยเวียตเจ็ท จัดแคมเปญ ตั๋วโปร 0 บาท 1 ล้านที่นั่ง เปิดจอง 19-31 พ.ค.นี้ไทยเวียตเจ็ท จัดเมกะแคมเปญ “Vietjet Online Travel Fair” แจกตั๋ว 0 บาท 1 ล้านที่นั่ง เปิดจองตั้งแต่วันที่ 19–31 พฤษภาคม 2569
Read more »
อุตุ เตือน ฉบับ15 ฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 15 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
Read more »