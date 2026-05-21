ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

📆5/21/2026 8:46 AM
📰Thansettakij
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากการขยายตัวของความต้องการใช้บริการระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ ส่วนธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า (RBF) มีรายได้ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง โดยปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปรวม 469,890 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอยู่ที่ 152 ล้านบาท ลดลง 34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสนี้จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นายยาซูโอะ ซึซึอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดนิคมอุตสาหกรรมในปี 2569 ยังได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนามที่ยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และพลังงานสะอาด

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกาศ ผลประกอบการ ใน ไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากการขยายตัวของความต้องการใช้บริการระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการใน นิคมอุตสาหกรรม ในประเทศ ส่วนธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ( RBF ) มีรายได้ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง โดยปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปรวม 469,890 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอยู่ที่ 152 ล้านบาท ลดลง 34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสนี้จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นายยาซูโอะ ซึซึอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาด นิคมอุตสาหกรรม ในปี 2569 ยังได้รับแรงหนุนจากกระแส การลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ ( FDI ) และการย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและ เวียดนาม ที่ยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และ พลังงานสะอาด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) รายงานว่า ใน ไตรมาส 1 ปี 2569 มีมูลค่าการยื่นขอรับส่งเสริม การลงทุน รวมกว่า 1.

01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มดิจิทัลมีมูลค่าสูงสุดกว่า 8.7 แสนล้านบาท สะท้อนความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ AI ที่เติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และแรงกดดันด้านการค้า แต่ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซัพพลายเชน และศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ทำให้ยังเห็นความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าจากจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และยุโรป บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ยังมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซึ่งยังมีศักยภาพเติบโตสูง ล่าสุดได้จัดตั้งบริษัทย่อย อมตะซิตี้ ฟู้เถาะ (Amata City Phu Tho Joint Stock Company) เพื่อพัฒนาโครงการในเวียดนามด้วยทุนจดทะเบียนราว 23.86 ล้านบาท รวมถึงร่วมลงทุนธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง และอมตะซิตี้ ฮาลอง เพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสีเขียวและพลังงานสะอา

