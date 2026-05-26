ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของบริษัทจดทะเบียน MAI เติบโต 25.3% แม้กำลังซื้อหดตัว

ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของบริษัทจดทะเบียน MAI เติบโต 25.3% แม้กำลังซื้อหดตัว
📆5/26/2026 12:48 PM
บริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI รายงานกำไรสุทธิเพิ่ม 25.3% ในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยธุรกิจการเงินและบริการเป็นแรงหนุนหลัก แม้เศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนแอ

บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ MAI เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2569 อย่างอึดอัด แม้ภาวะกำลังซื้อของผู้บริโภคจะหดตัวและสภาพเศรษฐกิจเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่กำไรรวมของบริษัทในตลาดนี้ยังเติบโตถึง 25.3 % โดยแรงหนุนหลักมาจาก ธุรกิจการเงิน และบริการ นายประพันธ์เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้ข้อมูลว่า มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 216 แห่ง ในกลุ่มที่ยื่นงบครบถ้วน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97 ของทั้งหมด 222 บริษัท (ไม่รวมบริษัทที่อาจถูกเพิกถอนหรือบริษัทที่ไม่ยื่นงบตามกำหนด) ผลการดำเนินงานของกลุ่มนี้ในไตรมาสแรกมีมูลค่าการขายรวม 51,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.

3 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนต้นทุนขายอยู่ที่ 38,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1 % ทำให้กำไรขั้นต้น (GPM) ปรับตัวเล็กน้อยจาก 26.0 % เป็น 26.1 % ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 9,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5 % ซึ่งทำให้กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) อยู่ที่ 3,920 ล้านบาท เติบโต 7.8 % และกำไรสุทธิรวม 2,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3 % ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการปรับตัวต่อสภาวะตลาดที่อ่อนไหว อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) ขยับจาก 7.3 % เป็น 7.6 % ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (NPM) กวัดจาก 4.0 % ไปเป็น 4.8 % นายประพันธ์สรุปว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน MAI ไตรมาสแรก 2569 สามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้ดี แม้ต้องเจอกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ลดลงของผู้บริโภค บริษัทบางกลุ่มในตลาด MAI ยังคงมีศักยภาพในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถทำกำไรไว้ได้ และบางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสองกลุ่มธุรกิจที่แสดงผลการเติบโตอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มบริการ ส่วนกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีผลประกอบการอยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าอุปโภค‑บริโภคและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการชะลอตัวของกำลังซื้อผู้บริโภค นอกจากนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt‑to‑Equity) ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.70 ในสิ้นปี 2568 ซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ในระดับที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ส่วนมูลค่าทุนรวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ที่ประมาณ 208,267 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของตลาด MAI ที่ยังคงเป็นฐานสำคัญสำหรับนักลงทุนในประเทศไท

