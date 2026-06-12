ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 หุ้นใหญ่ไทยโตแรง ADVANC-PTT-GULF นำโด่ง

ทบทวนผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของ 6 บริษัทจดทะเบียนใหญ่ ADVANC, PTT, GULF, AOT, PTTEP, KTB ซึ่งมีมาร์เก็ตแคปรวมกว่า 4.8 ล้านล้านบาท กำไรสุทธิเติบโตสูงสุดที่ GULF 38.88% ขณะที่ PTTEP กำไรลดลงจากรายการพิเศษ นักวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อส่วนใหญ่
ในไตรมาส 1/2569 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่งเปิดเผย ผลประกอบการ ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและสื่อสารที่ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและการเติบโตของธุรกิจดิจิทัล ADVANC หรือแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มีมาร์เก็ตแคปล่าสุดที่ 1,049,896.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.78% จากสิ้นปี 2568 รายได้รวม 58,361.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.23% กำไรสุทธิ 13,495.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.51% ปัจจัยหนุนจากฐานลูกค้า Mobile และ Fixed Broadband ที่เพิ่มขึ้น ARPU ปรับตัวดี และการรับรู้ผลประหยัดต้นทุนคลื่น 2100 MHz เต็มไตรมาส ขณะเดียวกัน บล.
บัวหลวงแนะนำ 'ซื้อ' ราคาเป้าหมาย 398 บาท แต่ยังต้องติดตามกำลังซื้อในประเทศที่อาจอ่อนตัวจากราคาน้ำมันสูงและการชะลอใช้งบ IT ขององค์กร ทางด้าน PTT หรือปตท. มีมาร์เก็ตแคป 1,035,408.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.28% รายได้รวม 731,362.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.22% กำไรสุทธิ 25,738.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.39% การเติบโตสะท้อนราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง บล.
บัวหลวงมองว่าธุรกิจก๊าซมีแนวโน้มดีขึ้นจากต้นทุนก๊าซที่ลดลงตามโครงสร้างราคาใหม่ แต่ราคา LNG ที่สูงขึ้นอาจจำกัดการลดลง แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 40 บาท GULF หรือกัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ มีมาร์เก็ตแคป 926,269.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 48.50% รายได้รวม 39,040.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.70% กำไรสุทธิ 9,116.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.88% บล.
ฟิลลิปมองว่าศักยภาพระยะยาวจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และ Data Center ที่รองรับชิป AI รุ่นใหม่ พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แนะนำทยอยซื้อราคาเหมาะสม 60 บาท ส่วน Upside ในไตรมาส 2/2569 จากการขายหุ้นโรงไฟฟ้าใน สปป. ลาว AOT หรือท่าอากาศยานไทย มีมาร์เก็ตแคป 789,284.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.25% รายได้รวม 35,943.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.38% กำไรสุทธิ 10,370.65 ล้านบาท ลดลง 0.26% บล.
พายระบุว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เพิ่มจากการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ PSC จาก 730 บาทเป็น 1,120 บาทตั้งแต่วันที่ 20 มิ. ย. 2569 แม้ไตรมาส 3/2569 อาจถูกกดดันจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง แต่คาดว่าไตรมาส 4/2569 จะเห็นผลบวกชัดขึ้น แนะนำซื้อราคาเหมาะสม 64 บาท PTTEP หรือปตท.
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีมาร์เก็ตแคป 561,752.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.22% รายได้รวม 78,111.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.50% แต่กำไรสุทธิ 11,835.28 ล้านบาท ลดลง 28.54% จากผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน บล.
ลิเบอเรเตอร์ระบุว่ากำไรปกติยังแข็งแกร่ง ปริมาณขายทำสถิติสูงสุดที่ 553 KBOED ราคาน้ำมันสูงเป็นปัจจัยหนุน แนะนำซื้อขายเล่นรอบตามทิศทางราคาน้ำมัน ราคาเป้าหมาย 175 บาท สุดท้าย KTB หรือธนาคารกรุงไทย มีมาร์เก็ตแคป 485,668.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.01% รายได้รวม 31,062.18 ล้านบาท ลดลง 7.81% แต่กำไรสุทธิ 12,437.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.18% แสดงถึงการบริหารต้นทุนที่ดี แม้รายได้ลดลงแต่กำไรยังเติบโต โดยภาพรวมการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ยังน่าสนใจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานที่ผันผว
หุ้นไทย ผลประกอบการ ADVANC PTT GULF
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