ผลการแข่งขัน BYD SEALION 6 ลีก 1: บุรีรัมย์เฉือนราชบุรี, ประจวบแซงศรีสะเกษ
สรุปผลฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีก 1 ฤดูกาล 2026/27 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกชนะ ราชบุรี เอฟซี 2-1 จากประตูชัยนาที 90+5 ของโมยาโน ส่วนพีที ประจวบ เอฟซี เปิดบ้านแซง ศรีสะเกษ 2-1
ผลการแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีก 1 ฤดูกาล 2026/27 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 มีผลที่น่าตื่นเต้นเมื่อ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกชนะ ราชบุรี เอฟซี 2-1 จากประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ส่วน พีที ประจวบ เอฟซี เปิดบ้านแซงชนะ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 2-1 ส่วน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ต่างเปิดบ้านชนะขาดลอย 3-0
บีจี ปทุมฯ ถล่มระยอง 3-0 ครบถล่ม
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด สร้างผลงานเด่นด้วยการเปิดรังถล่ม ระยอง เอฟซี ด้วยสกอร์ขาดลอย 3-0 ในเกมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยิงสามประตูได้อย่างขาดลอย โดยประตูแรกเกิดขึ้นจากการทำเข้าประตูตัวเองของ ไมรอน มาร์เกส ในนาทีที่ 42 ของครึ่งหลัง ทำให้ทีมเยือนมีคะแนนนำเป็น 2-0 ไปก่อนจบครึ่งแรก จากนั้นในนาทีที่ 48 อังโตนีโอ ลารา ได้รับใบแดงถูกไล่ออก ทำให้ ระยอง เอฟซี มีผู้เล่นเหลือเพียง 10 คน และในนาทีที่ 52 อัครพงษ์ พุ่มวิเศษ ยิงปิดกล่องให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ 3-0 ชัยชนะนี้ทำให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด มี 12 คะแนน ขึ้นสู่อันดับ 7 ของตาราง ส่วน ระยอง เอฟซี แพ้ติดต่อกัน 3 นัด มี 8 คะแนน รั้งอันดับ 12Also readบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกเยือน ราชบุรี เอฟซี คาดเสมอสูสีในศึก BYD SEALION 6 LEAGUE 1
ทรูแบงค็อก บุกถล่มราษีไศล 3-0
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งบุกไปชนะ ราษีไศล ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์เดียวกันคือ 3-0 ประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่ 25 จาก คคนะ คำยก เข้ามายิงเข้าประตู ส่วนประตูที่สองในนาทีที่ 63 เป็น วิลเลี่ยม พ็อพพ์ ทำแฮตทริกแรกในฤดูกาลนี้ด้วยการซัดเข้าประตูตัวเอง ช่วยให้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด นำห่าง 3-0 และรักษาฟอร์มไปจนจบเกม
ประจวบแซงศรีสะเกษ 2-1 ขยับอันดับ 4
พีที ประจวบ เอฟซี เปิดบ้านพบ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด โดยครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่ครึ่งหลัง มาฮามาดู ดูกูเร จะเป่าจุดโทษให้ ศรีสะเกษ ขึ้นนำ 1-0 แต่ ประจวบ เอฟซี รุกหนักและได้จุดโทษในนาทีที่ 72 ให้ ตาอัว เฟร์ไรร่า ยิงตีเสมอ 1-1 จากนั้นในนาทีที่ 74 เอ็ดการ์ เมนเดซ ยิง破门ช่วยให้ ประจวบ เอฟซีแซงชนะ 2-1 ชัยชนะนี้ทำให้ ประจวบ เอฟซี มี 16 คะแนน ขึ้นสู่อันดับ 4 เทียบกับ จ่าฝูง การท่าเรือ เอฟซี แต่เสียเปรียบด้านผลต่างประตู ส่วน ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด มี 10 คะแนน รั้งอันดับ 10
บุรีรัมย์บุกเฉือนราชบุรี 2-1
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปชนะ ราชบุรี เอฟซี 2-1 จากประตูชัยในนาทีที่ 90+5 ของ เซบาสเตียน โมยาโน ประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่ 16 จาก พรรษา เหมวิบูลย์ เข้ามาเติมเกมและยิงให้ ปราสาทสายฟ้า นำ 1-0 ไปก่อนจบครึ่งแรก จากนั้นในนาทีที่ 79 เอ็นจิวา ทำประตูตีเสมอให้ ราชบุรี เอฟซี เป็น 1-1 แต่ในนาทีที่ 90+5 เซบาสเตียน โมยาโน กลายเป็นฮีโร่ของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดด้วยการซัดประตูชัยช่วยให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกชนะ 2-1
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