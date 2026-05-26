Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ของบจ. SET และ MAI เติบโตแม้เศรษฐกิจชะลอ

เศรษฐกิจ News

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ของบจ. SET และ MAI เติบโตแม้เศรษฐกิจชะลอ
ผลการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์กำไรสุทธิ
📆5/26/2026 12:15 PM
📰Thansettakij
111 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 63%

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET และ MAI ไตรมาสแรก 2569 พบกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25% โดยกลุ่มพลังงานและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นแรงผลักดันหลัก

การเปิดเผย ผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียน (บจ. ) ทั้งหมด 868 บริษัท ที่ต้องส่งงบการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 แสดงให้เห็นว่า 813 บริษัท หรือร้อยละ 93.7 ได้ส่งงบครบถ้วน โดยมีบจ.

รายงานกำไรสุทธิ 624 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของบจ.

ที่ส่งงบ รายงานของตลาดหลักทรัพย์ SET ระบุว่ามีการเติบโตของยอดขายถึง 4,239,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,042,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7 % กำไรจากการดำเนินงาน (Core profit) เพิ่มเป็น 506,939 ล้านบาท สูงขึ้น 56.5 % และกำไรสุทธิอยู่ที่ 369,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3 % ด้านฐานะการเงินของบจ.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 แสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) โดยไม่รวมอุตสาหกรรมการเงินอยู่ที่ 1.28 เท่า ลดลงจาก 1.34 เท่าในไตรมาสเดียวกันของปี 2568 สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลาย ในส่วนของธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ผลกำไรรายการเหล่านี้ดีขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ส่งผลให้มีกำไรจากการกลั่นและกำไรสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนธุรกิจทั่วไปต้องเผชิญแรงกดดันด้านยอดขายและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นอาจไม่ได้เพิ่มเร็วเท่าที่คาดการณ์ อีกด้านหนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ต้องรับผลกระทบจากการชะลอการขยายของสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารเติบโตช้า นอกจากนี้ บริษัทที่มีกำไรดีในไตรมาสแรกยังมาจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพาณิชย์ โรงแรม เทคโนโลยี และสินเชื่อรายย่อย ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ MAI (mai) รายงานผลการดำเนินงานของบจ. 216 บริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97 ของทั้งหมด 222 บริษัท มีการเติบโตของยอดขายรวมเป็น 51,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3 % ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 3.1 % ทำให้กำไรขั้นต้นปรับขึ้นเป็นร้อยละ 26.1 ด้านค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น 2.5 % ทำให้กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3,920 ล้านบาท เพิ่ม 7.8 % และกำไรสุทธิรวม 2,526 ล้านบาท สูงขึ้น 25.3 % การปรับตัวอย่างรอบคอบของบริษัทในกลุ่ม mai ช่วยให้สามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) ที่ร้อยละ 7.6 และอัตรากำไรสุทธิ (NPM) ที่ร้อยละ 4.8 แม้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะหดตัว กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรมแสดงผลประกอบการที่ค่อนข้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าผิงโภค บริโภคและอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญแรงกดดันจากความชะลอตัวของกำลังซื้อ ดัชนี MAI ปิดที่ระดับ 214.37 จุด โดยมูลค่าตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ 208,266.94 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 374.93 ล้านบา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

ผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์ กำไรสุทธิ อุตสาหกรรมพลังงาน ตลาด MAI

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ชัชชาติครองใจคนกรุง โพลชี้นำห่างศึกเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 69ชัชชาติครองใจคนกรุง โพลชี้นำห่างศึกเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 69นอร์ทแบงค็อกโพลเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 “ชัชชาติ” นำโด่ง 69% สะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรค
Read more »

โพล ชี้ ‘ชัชชาติ’ นำโด่ง ศึกชิง ผู้ว่าฯ กทม คนกรุงชอบตัวบุคคลไม่ติดการเมืองโพล ชี้ ‘ชัชชาติ’ นำโด่ง ศึกชิง ผู้ว่าฯ กทม คนกรุงชอบตัวบุคคลไม่ติดการเมืองคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์มกรุงเทพ เผย ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง“เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2569”ชัชชาติ นำโด่ง คนกรุงเน้นตัวบุคคลไม่ยึดติดพรรคการเมือง
Read more »

ASAP ปั้นฉางอาน ดันรถเช่า ทรานส์ฟอร์มธุรกิจมุ่งรายได้ 14,700 ล้านบาทASAP ปั้นฉางอาน ดันรถเช่า ทรานส์ฟอร์มธุรกิจมุ่งรายได้ 14,700 ล้านบาทASAP ตั้งเป้าปี 2569 รายได้โต 70% เป็น 14,700 ล้านบาท จากรถเช่า และกลุ่มธุรกิจใหม่ ทั้งการเป็นดิสทริบิวเตอร์ Changan และ Maxus
Read more »

ชั่วโมงแรกพีคสุด! ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยสถิติวันแรกลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ดันยอดผู้ใช้แอปเป๋าตังพุ่งทำลายสถิติ 1,864% ด้าน กทม. คว้าอันดับ 1 จังหวัดใช้งานสูงสุดชั่วโมงแรกพีคสุด! ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยสถิติวันแรกลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ดันยอดผู้ใช้แอปเป๋าตังพุ่งทำลายสถิติ 1,864% ด้าน กทม. คว้าอันดับ 1 จังหวัดใช้งานสูงสุด26 พฤษภาคม 2569 – ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” บนเครือข่ายของลูกค้าทรูและดีแทคในการลงทะเบียนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกในการเปิดลงทะเบียนพบว่าปริมาณผู้ใช้งานทั่วประเทศตลอดทั้งวันพุ่งสูงถึง...
Read more »

รัฐบาล คาดโอนงบค้างท่อเหลือ 2 หมื่นล้าน ปั๊มเบิกจ่ายไตรมาส 3รัฐบาล คาดโอนงบค้างท่อเหลือ 2 หมื่นล้าน ปั๊มเบิกจ่ายไตรมาส 3รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดโอนงบโครงการรัฐก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน เจ้างบกลางปี 2569 เหลือ 2 หมื่นล้านบาท เชื่อช่วยหนุนการเบิกจ่ายเงินลงระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
Read more »

หุ้นกู้ดิจิทัลเปลี่ยนเกมตลาดทุนไทย รายย่อยแห่ลงทุนพุ่งเกือบ 50%หุ้นกู้ดิจิทัลเปลี่ยนเกมตลาดทุนไทย รายย่อยแห่ลงทุนพุ่งเกือบ 50%ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย หุ้นกู้ดิจิทัลเปลี่ยนโฉมตลาดตราสารหนี้ไทย หลังสัดส่วนรายย่อยเพิ่มเกือบ 50% ของตลาดในปี 2568 พร้อมต่อยอดสู่หุ้นกู้ USD สำหรับประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปี 2569
Read more »



Render Time: 2026-05-26 15:16:32