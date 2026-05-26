ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ของบจ. SET และ MAI เติบโตแม้เศรษฐกิจชะลอ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET และ MAI ไตรมาสแรก 2569 พบกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25% โดยกลุ่มพลังงานและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นแรงผลักดันหลัก
การเปิดเผย ผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียน (บจ. ) ทั้งหมด 868 บริษัท ที่ต้องส่งงบการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 แสดงให้เห็นว่า 813 บริษัท หรือร้อยละ 93.7 ได้ส่งงบครบถ้วน โดยมีบจ.
รายงานกำไรสุทธิ 624 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของบจ.
ที่ส่งงบ รายงานของตลาดหลักทรัพย์ SET ระบุว่ามีการเติบโตของยอดขายถึง 4,239,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,042,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7 % กำไรจากการดำเนินงาน (Core profit) เพิ่มเป็น 506,939 ล้านบาท สูงขึ้น 56.5 % และกำไรสุทธิอยู่ที่ 369,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3 % ด้านฐานะการเงินของบจ.
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 แสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) โดยไม่รวมอุตสาหกรรมการเงินอยู่ที่ 1.28 เท่า ลดลงจาก 1.34 เท่าในไตรมาสเดียวกันของปี 2568 สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลาย ในส่วนของธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ผลกำไรรายการเหล่านี้ดีขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ส่งผลให้มีกำไรจากการกลั่นและกำไรสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนธุรกิจทั่วไปต้องเผชิญแรงกดดันด้านยอดขายและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นอาจไม่ได้เพิ่มเร็วเท่าที่คาดการณ์ อีกด้านหนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ต้องรับผลกระทบจากการชะลอการขยายของสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารเติบโตช้า นอกจากนี้ บริษัทที่มีกำไรดีในไตรมาสแรกยังมาจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพาณิชย์ โรงแรม เทคโนโลยี และสินเชื่อรายย่อย ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ MAI (mai) รายงานผลการดำเนินงานของบจ. 216 บริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97 ของทั้งหมด 222 บริษัท มีการเติบโตของยอดขายรวมเป็น 51,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3 % ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 3.1 % ทำให้กำไรขั้นต้นปรับขึ้นเป็นร้อยละ 26.1 ด้านค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น 2.5 % ทำให้กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3,920 ล้านบาท เพิ่ม 7.8 % และกำไรสุทธิรวม 2,526 ล้านบาท สูงขึ้น 25.3 % การปรับตัวอย่างรอบคอบของบริษัทในกลุ่ม mai ช่วยให้สามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) ที่ร้อยละ 7.6 และอัตรากำไรสุทธิ (NPM) ที่ร้อยละ 4.8 แม้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะหดตัว กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรมแสดงผลประกอบการที่ค่อนข้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าผิงโภค บริโภคและอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญแรงกดดันจากความชะลอตัวของกำลังซื้อ ดัชนี MAI ปิดที่ระดับ 214.37 จุด โดยมูลค่าตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ 208,266.94 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 374.93 ล้านบา
