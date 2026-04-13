ผลกระทบจากความวุ่นวายในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจโลก: มุมมองจากสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน

วิเคราะห์ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่มีต่อเศรษฐกิจโลก โดยเน้นที่ผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน รวมถึงผลกระทบต่อราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตะวันออกกลาง เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ เศรษฐกิจโลก อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ ความไม่แน่นอนและความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคนี้ เช่น ความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และความเสี่ยงต่อเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง ล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจหลักของโลก ผ่านทางราคาพลังงานที่ผันผวน เงินเฟ้อ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และทิศทางนโยบายการเงิน ในบทความนี้ เราจะพิจารณาผลกระทบที่สำคัญจากความไม่สงบใน ตะวันออกกลาง ต่อประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน
สำหรับสหรัฐอเมริกา ผลกระทบหลักที่ได้รับจากความไม่สงบในตะวันออกกลางนั้นสะท้อนออกมาในรูปของราคาน้ำมันและพลังงานที่มีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลก แต่ราคาน้ำมันภายในประเทศยังคงเชื่อมโยงกับตลาดโลก การปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของต้นทุนการขนส่ง การผลิต และค่าครองชีพของครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้การลดลงของอัตราเงินเฟ้อไปสู่เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจจำกัดขีดความสามารถของเฟดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าเศรษฐกิจบางส่วนจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ยังส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้น โดยนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะปรับพอร์ตการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงเวลาที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น
สำหรับเศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโครงสร้างการพึ่งพาพลังงานนำเข้า แม้ว่าหลายประเทศจะพยายามกระจายแหล่งพลังงานหลังวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน แต่ตะวันออกกลางยังคงเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ ราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิต ภาคครัวเรือน และความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตยุโรป นอกเหนือจากราคาพลังงานแล้ว อุปสรรคด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลกระทบ ความไม่มั่นคงในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ เช่น ทะเลแดงและคลองสุเอซ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชีย-ยุโรป ทำให้ระยะเวลาการขนส่งนานขึ้น ต้นทุนค่าระวางเรือและค่าประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคการผลิตของยุโรป ซึ่งกำลังเผชิญกับอุปสงค์ที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางในขณะนี้ ในด้านนโยบาย ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อในส่วนของต้นทุนกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ซึ่งเป็นแรงกดดันสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปในระยะกลาง
ด้านประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ ทำให้ความวุ่นวายในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานและราคานำเข้า การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไม่เพียงแต่เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อผ่านทางต้นทุนพลังงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินเยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ทำให้ราคาสินค้านำเข้าและค่าครองชีพของครัวเรือนปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบริบทนี้ การเจรจาค่าจ้างประจำปีของญี่ปุ่น (Shunto) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มองว่าการปรับขึ้นของค่าจ้างเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฏจักรเงินเฟ้อที่ยั่งยืน หากการเจรจาค่าจ้างนำไปสู่การปรับขึ้นค่าจ้างในวงกว้าง อาจช่วยชดเชยผลกระทบด้านค่าครองชีพและสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากทั้งค่าพลังงานและค่าจ้างพร้อมกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรและการตัดสินใจลงทุน ทำให้ BOJ ต้องดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น
สำหรับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ทำให้ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม จีนมีข้อได้เปรียบจากการมีแหล่งพลังงานที่หลากหลาย การสำรองน้ำมันในปริมาณมาก และบทบาททางการทูตกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในระยะสั้นได้บางส่วน นอกจากนี้ จีนยังเพิ่มการใช้เส้นทางขนส่งทางบกและทางรถไฟ เช่น เส้นทาง China–Europe Railway เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือเพียงอย่างเดียว แม้ว่าต้นทุนและขีดความสามารถในการขนส่งจะไม่สามารถทดแทนการขนส่งทางทะเลได้ทั้งหมด นอกจากนี้ จีนยังได้รับประโยชน์จากการเติบโตของยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ราคาน้ำมันที่ผันผวนและมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ควบคู่ไปกับอุปสรรคด้านการขนส่งน้ำมัน ช่วยเร่งการตัดสินใจของผู้บริโภคให้เปลี่ยนจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและการนำเข้าน้ำมัน อุตสาหกรรม EV ยังมีข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ทำให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศน้อยกว่าสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภท ในเชิงนโยบาย รัฐบาลจีนมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลเสถียรภาพราคา เพื่อจำกัดผลกระทบจากภายนอกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
