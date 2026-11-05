ผบ.หมู่ สภ.ปากเกร็ด หลบสื่อจากศาล นนทบุรี หลังยื่นประกันตัว
ความคืบหน้าคดีด.ต.สถาพร ปัสสา ผบ.หมู่ สภ.ปากเกร็ด ร่วมรุมทำร้ายคอมมานโด หลบหนีสื่อออกจากศาลจังหวัดนนทบุรี หลังยื่นคำร้องขอประกันตัวในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ด.ต.สถาพร ปัสสา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ปากเกร็ด หลบหนีการติดตามจากสื่อมวลชนออกจากบริเวณ ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาประมาณ 16.43 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยเกิดเหตุหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวต่อศาลเรียบร้อยแล้ว
การหลบหนีออกจากศาลจังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่สื่อข่าวดำเนินการติดตามข่าวกรณี ด.ต.สถาพร ปัสสา ซึ่งถูกนำตัวส่งฝากขังยังศาลจังหวัดนนทบุรี ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำร้องขอประกันตัวที่ชั้นศาลAlso read'ช่างเอ๋' ย่องพบตำรวจ คดีบุกรุกป่าสงวน เทือกเขากมลา ปฏิเสธทุกข้อหา
ด.ต.สถาพร ได้หลบหนีออกมาจากทางด้านข้างอาคารของศาลอย่างเงียบเชียบ โดยมีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 3 คน มาปฏิบัติการช่วยหลบหนี โดยใช้รถยนต์กระบะเป็นตัวกลางในการพาตัวผู้ต้องหาออกไป
กระบวนการหลบหนีดังกล่าวมีรายละเอียดชัดเจน โดยชาย 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ปิดท้ายกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ชาย 1 คน เปิดประตารถกระบะให้ และอีก 1 คน ทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะ
เมื่อเตรียมพร้อมเสร็จสิ้น กลุ่มดังกล่าวได้ขับรถยนต์กระบะพา ด.ต.สถาพร ออกจากบริเวณศาลจังหวัดนนทบุรีไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่สื่อข่าวนั้นจะสามารถเข้าไปถึงตัวผู้ต้องหาได้ทัน
ประวัติการถูกคุมตัวและส่งฟ้องศาล
นี่นับเป็นการหลบหนีสื่อมวลชนเป็นครั้งที่ 2 ของ ด.ต.สถาพร ในวันเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ต้องหาก็ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวและส่งฟ้องศาลแล้ว
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้แจ้งว่า ด.ต.สถาพร ปัสสา ร่วมกับลูกน้องได้กระทำการรุมทำร้ายร่างกายของ พ.ต.ต. ผู้บังคับหมวดและสมาชิกกองกำกับการตำรวจคอมมานโด ภายในร้านคาราโอเกะย่านเมืองทองธานี
การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนนำไปสู่การสอบสวนและนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีในที่สุด
สถานะการให้สัมภาษณ์และข้อเท็จจริง
เนื่องจากพฤติกรรมการหลบหนีออกจากศาลดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีสื่อข่าวนักข่าวคนใดสามารถให้สัมภาษณ์หรือรับฟังข้อเท็จจริงจากปากของ ด.ต.สถาพร ได้เลยแม้แต่น้อย
ผู้สื่อข่าวที่รอติดตามความคืบหน้าภายในบริเวณศาลจึงไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ต้องหาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุเกิดหรือสถานะทางกฎหมายในปัจจุบันได้
กรณีนี้ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมและสื่อมวลชนจับตามอง เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีพฤติการณ์หลบหนีการตรวจสอบจากสื่อมวลชนอย่างชัดเจน
ความคืบหน้าทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
สำหรับความคืบหน้าทางกฎหมายหลังจากที่ ด.ต.สถาพร ได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาลแล้ว กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนปกติ
แม้ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีการติดตามของสื่อมวลชนได้ แต่ศาลยังคงมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องประกันตัวหรือคำสั่งอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้เพื่อนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีอาญาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
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