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Crime

ผบ.หมู่ สภ.ปากเกร็ด หลบสื่อจากศาล นนทบุรี หลังยื่นประกันตัว

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ผบ.หมู่ สภ.ปากเกร็ด หลบสื่อจากศาล นนทบุรี หลังยื่นประกันตัว
ด.ต.สถาพร ปัสสา · สภ.ปากเกร็ด · ศาลจังหวัดนนทบุรี
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ความคืบหน้าคดีด.ต.สถาพร ปัสสา ผบ.หมู่ สภ.ปากเกร็ด ร่วมรุมทำร้ายคอมมานโด หลบหนีสื่อออกจากศาลจังหวัดนนทบุรี หลังยื่นคำร้องขอประกันตัวในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ด.ต.สถาพร ปัสสา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ปากเกร็ด หลบหนีการติดตามจากสื่อมวลชนออกจากบริเวณ ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาประมาณ 16.43 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยเกิดเหตุหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวต่อศาลเรียบร้อยแล้ว

การหลบหนีออกจากศาลจังหวัดนนทบุรี

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่สื่อข่าวดำเนินการติดตามข่าวกรณี ด.ต.สถาพร ปัสสา ซึ่งถูกนำตัวส่งฝากขังยังศาลจังหวัดนนทบุรี ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำร้องขอประกันตัวที่ชั้นศาล

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ด.ต.สถาพร ได้หลบหนีออกมาจากทางด้านข้างอาคารของศาลอย่างเงียบเชียบ โดยมีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 3 คน มาปฏิบัติการช่วยหลบหนี โดยใช้รถยนต์กระบะเป็นตัวกลางในการพาตัวผู้ต้องหาออกไป

กระบวนการหลบหนีดังกล่าวมีรายละเอียดชัดเจน โดยชาย 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ปิดท้ายกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ชาย 1 คน เปิดประตารถกระบะให้ และอีก 1 คน ทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะ

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เมื่อเตรียมพร้อมเสร็จสิ้น กลุ่มดังกล่าวได้ขับรถยนต์กระบะพา ด.ต.สถาพร ออกจากบริเวณศาลจังหวัดนนทบุรีไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่สื่อข่าวนั้นจะสามารถเข้าไปถึงตัวผู้ต้องหาได้ทัน

ประวัติการถูกคุมตัวและส่งฟ้องศาล

นี่นับเป็นการหลบหนีสื่อมวลชนเป็นครั้งที่ 2 ของ ด.ต.สถาพร ในวันเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ต้องหาก็ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวและส่งฟ้องศาลแล้ว

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้แจ้งว่า ด.ต.สถาพร ปัสสา ร่วมกับลูกน้องได้กระทำการรุมทำร้ายร่างกายของ พ.ต.ต. ผู้บังคับหมวดและสมาชิกกองกำกับการตำรวจคอมมานโด ภายในร้านคาราโอเกะย่านเมืองทองธานี

การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนนำไปสู่การสอบสวนและนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีในที่สุด

สถานะการให้สัมภาษณ์และข้อเท็จจริง

เนื่องจากพฤติกรรมการหลบหนีออกจากศาลดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีสื่อข่าวนักข่าวคนใดสามารถให้สัมภาษณ์หรือรับฟังข้อเท็จจริงจากปากของ ด.ต.สถาพร ได้เลยแม้แต่น้อย

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ผู้สื่อข่าวที่รอติดตามความคืบหน้าภายในบริเวณศาลจึงไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ต้องหาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุเกิดหรือสถานะทางกฎหมายในปัจจุบันได้

กรณีนี้ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมและสื่อมวลชนจับตามอง เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีพฤติการณ์หลบหนีการตรวจสอบจากสื่อมวลชนอย่างชัดเจน

ความคืบหน้าทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป

สำหรับความคืบหน้าทางกฎหมายหลังจากที่ ด.ต.สถาพร ได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาลแล้ว กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนปกติ

แม้ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีการติดตามของสื่อมวลชนได้ แต่ศาลยังคงมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องประกันตัวหรือคำสั่งอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้เพื่อนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีอาญาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ด.ต.สถาพร ปัสสา สภ.ปากเกร็ด ศาลจังหวัดนนทบุรี ตำรวจคอมมานโด เมืองทองธานี

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