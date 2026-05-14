ผบ.ทร. ยืนยันไม่กังวลปมยกเลิก MOU 2544 ชูหลักกฎหมายสากลและเส้นเขตแดนปี 2516 ปกป้องอธิปไตย

ผู้บัญชาการทหารเรือระบุไม่กังวลต่อกรณีการยกเลิก MOU 2544 เนื่องจากกองทัพเรือยึดถือการประกาศเส้นเขตแดนตามหลักกฎหมายทะเลสากล UNCLOS 1982 และเส้นเขตแดนปี 2516 ซึ่งมีความชัดเจนตามหลักวิชาการไม่ใช่การจินตนาการ
พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือที่รู้จักกันในชื่อ บิ๊กเฟื่อง ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ ณ สนามฝึก กองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถึงประเด็นร้อนแรงทาง การเมืองและความมั่นคง ระดับประเทศ เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลอาจมีการพิจารณายกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชา หรือที่รู้จักกันในนาม MOU 2544 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและผลประโยชน์ร่วมกันในบริเวณดังกล่าว โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ในมุมมองของ กองทัพเรือ ไทยนั้น ไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวหรือการดำเนินนโยบายในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เนื่องจาก กองทัพเรือ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องในการรักษาเส้นแนว เขตแดนทางทะเล ที่ประเทศไทยได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.
ศ. 2516 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตที่ตั้งอยู่บนรากฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์และหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องและแม่นยำ สำหรับรายละเอียดของการยึดถือเส้นเขตแดนดังกล่าว พลเรือเอก ไพโรจน์ ได้เน้นย้ำว่า การประกาศเส้นแนวเขตแดนในปี พ.
ศ. 2516 นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกส่วนตัว การคาดเดา หรือการใช้จินตนาการในการลากเส้นขึ้นมาลอยๆ แต่เป็นการดำเนินการโดยใช้หลักการของกฎหมายทางทะเลที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นานาชาติให้การยอมรับและใช้เป็นบรรทัดฐานในการแบ่งเขตทางทะเลทั่วโลก ดังนั้น เมื่อมีการกล่าวถึงการนำกฎหมายทะเลมาใช้ในการเจรจาหรือพิจารณาเขตแดน กองทัพเรือจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมายึดถือตามหลักการที่ถูกต้องและเป็นธรรม เส้นเขตแดนที่ประเทศไทยได้ประกาศไว้จะเป็นบรรทัดฐานที่สมเหตุสมผล สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการและกฎหมายสากลอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การรักษาเส้นแนวนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่หวั่นเกรงต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงในระดับนโยบายหรือบันทึกความเข้าใจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมือง ในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.
ศ. 1982 หรือที่รู้จักกันในชื่อ UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายหลักที่ใช้กำกับดูแลกิจกรรมทางทะเลทั่วโลก ผู้บัญชาการทหารเรือมีความเห็นว่า การที่ทุกประเทศหันมาให้ความสำคัญและยึดมั่นในกฎหมายสากลถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เพราะจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจบานปลายและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการกำหนดเขตอำนาจศาลทางทะเลที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ การที่ประเทศไทยยึดถือหลักการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เรามีความได้เปรียบในเชิงหลักการและสามารถอธิบายต่อประชาคมโลกได้ว่าการประกาศเขตแดนของเรานั้นมีความชอบธรรมและมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้อง ความชัดเจนในเรื่องกฎหมายสากลจะช่วยให้การเจรจาในอนาคตเป็นไปอย่างมีหลักการ มีตัวชี้วัดที่แน่นอน และไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือสถานการณ์ทางการเมืองที่ผันผวน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางทะเลในระยะยาว ท้ายที่สุดนี้ พลเรือเอก ไพโรจน์ ได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของกองทัพเรือในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนทางทะเลอย่างเข้มงวด โดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการทูตหรือการเจรจาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาจะเป็นอย่างไร กองทัพเรือจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจการณ์และรักษาเส้นเขตแดนตามที่ประกาศไว้ในปี พ.
ศ. 2516 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และอธิปไตยทางทะเลของไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุด การยึดมั่นในกฎหมายสากลและการมีหลักฐานที่ชัดเจนทางภูมิศาสตร์จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการรักษาสิทธิอธิปไตยของประเทศไทย โดยกองทัพเรือพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในทุกมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องตามกฎหมายและความมั่นคงของรัฐเป็นสำคั
กองทัพเรือ MOU 2544 เขตแดนทางทะเล กฎหมายทะเล UNCLOS
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'อนุทิน' โต้คลิปเสียงเปิดด่านไทย-กัมพูชา ยันเป็น AI ย้ำเลิก MOU 44 ไม่ต้องขอใครนายกรัฐมนตรี โต้ คลิปเสียงเปิดด่าน ยืนยัน AI แน่นอน เมินกัมพูชาไม่เจรจาทวิภาคี ย้ำแนวทางไทยยกเลิก MOU 44 ใช้กลไก UNCLOS แจ้งทราบแล้ว หวังปล่อยตัวคนไทยหาของป่า โยนกองทัพแจงคืบหน้าสร้างรั้วชายแดน วันนี้ (13 พ.ค.2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.
Read more »
ผบ.ทร.ไม่กังวลยกเลิก MOU44 ลุ้นรัฐบาลไฟเขียวแจงงบฟริเกตลำที่ 2ผบ.ทร.ยันไม่กังวลรัฐบาลยกเลิก MOU 44 มองเป็นเรื่องดี เพราะไทยยึดมั่นกติกาสากลมาตั้งแต่ต้น ลุ้นรัฐบาลเปิดให้แจงซื้อฟริเกตที่ 2 ในงบปี 70 เตรียมเคาะบริษัทต่อเรือลำแรกเร็วนี้ ย้ำนายกฯ ให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ชี้เงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญ วันนี้ (14 พ.ค.2569) พล.ร.อ.
Read more »