ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซียเยือนไทยคุยผบ.หยอยความร่วมมือชายแดน

ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซียเยือนไทยเพื่อหารือความร่วมมือกับผบ.หยอยในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ของไทย นอกจากนี้ ยังร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสองกองทัพ
ผบ. ทหารสูงสุดมาเลเซีย เยือนไทย คุยผบ. หยอย ความร่วมมือชายแดน พร้อม แก้ปัญหาชายแดนใต้ ไทยนั่ง คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ พร้อมรองเสธ.
เอี่ยวร่วมมือเต็มที่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม HLC พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้อนรับ พลเอก Datuk Malek Razak Sulaiman ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสองกองทั
ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซีย เยือนไทย คุยผบ.หยอย ความร่วมมือชายแดน แก้ปัญหาชายแดนใต้ กองทัพไทย ความมั่นคง ไทยมาเลเซีย HLC ข่าวการเมือง ข่าวทหาร