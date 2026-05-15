Head Topics

ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซียเยือนไทยคุยผบ.หยอยความร่วมมือชายแดน

ข่าวการเมือง News

ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซียเยือนไทยคุยผบ.หยอยความร่วมมือชายแดน
ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซียเยือนไทยคุยผบ.หยอย
📆5/15/2026 2:08 AM
📰siamrath_online
23 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 63%

ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซียเยือนไทยเพื่อหารือความร่วมมือกับผบ.หยอยในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ของไทย นอกจากนี้ ยังร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสองกองทัพ

ผบ. ทหารสูงสุดมาเลเซีย เยือนไทย คุยผบ. หยอย ความร่วมมือชายแดน พร้อม แก้ปัญหาชายแดนใต้ ไทยนั่ง คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ พร้อมรองเสธ.

เอี่ยวร่วมมือเต็มที่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม HLC พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้อนรับ พลเอก Datuk Malek Razak Sulaiman ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสองกองทั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamrath_online /  🏆 15. in TH

ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซีย เยือนไทย คุยผบ.หยอย ความร่วมมือชายแดน แก้ปัญหาชายแดนใต้ กองทัพไทย ความมั่นคง ไทยมาเลเซีย HLC ข่าวการเมือง ข่าวทหาร

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-15 05:07:55