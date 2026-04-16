ผบ.ทร. ย้ำไม่ถอย! ลุยชายแดนตราด สั่งจัดการปมคาสิโนรุกล้ำไทย ปรับทัพรับสถานการณ์

พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารแนวหน้า ยืนยันกองทัพเรือไม่ถอยจากการปกป้องอธิปไตย พร้อมสั่งการให้พิจารณาแนวทางการจัดการกับอาคารที่เคยเป็นคาสิโน ซึ่งปัจจุบันไม่ปลอดภัยและอาจรุกล้ำเขตแดนไทย ชี้เป็นการปรับทัพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ได้เดินทางลงพื้นที่บ้าน 3 หลัง ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัด ตราด เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย การเดินทางของผู้บัญชาการทหารเรือครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยมีนาวาเอก ปรัชญา โพธิ์ย้อย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ตราด เป็นผู้รายงานสถานการณ์และให้การต้อนรับ นอกจากนี้
ยังได้เปิดโอกาสให้กำลังพลที่ประจำการอยู่แนวหน้าได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันและความเคารพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงประเพณีไทย โดยการรดน้ำดำหัวได้ใช้น้ำจากกระบอกน้ำดื่มที่ทหารพกพาติดตัว อันสะท้อนถึงความเรียบง่ายและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติให้เป็นที่มั่นใจของประชาชน ภายหลังการลงพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยระบุว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในช่วงที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพล เพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อย ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพล และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวมาทำหน้าที่รักษาอธิปไตยบริเวณแนวชายแดน สำหรับแนวทางการปฏิบัติการของกองทัพเรือนับจากนี้ ยังคงยึดมั่นตามแนวการวางกำลังเดิม หรือ Troop deployment line ที่ได้มีการตกลงและลงนามร่วมกันไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งกองทัพเรือจะยังคงรักษาแนวนี้ไว้อย่างมั่นคง เพื่อนำเอาสิ่งที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาเป็นของประชาชนไทยโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือยังได้กล่าวถึงกรณีอาคารที่เคยเป็นแหล่งบ่อนการพนัน หรือคาสิโน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่บ้านทมอดา และเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในการโจมตีฝ่ายไทยช่วงที่มีการสู้รบ จากการตรวจสอบในปัจจุบันพบว่าโครงสร้างของอาคารดังกล่าวได้เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และตามรายงานล่าสุด ตัวอาคารอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับอาคารดังกล่าว อาจจะรวมถึงการรื้อถอนออก เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้จะกระทำด้วยความรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติ และหากอาคารมีความไม่มั่นคงจริง ก็จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสม ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดคนใหม่ ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่า การสับเปลี่ยนกำลังพลนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เนื่องจากกองทัพเรือมีหลักการในการปรับกำลังพลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบางครั้งบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงหนึ่ง แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ก็อาจมีบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่า กองทัพเรือจะคัดเลือกและปรับกำลังคนให้เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ ได้ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเชื่อมั่นว่า กองทัพเรือจะปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตยอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยืนยันหนักแน่นว่า กองทัพเรือจะไม่มีการยอมถอย หรือผ่อนปรนจากแนวที่ได้ตั้งรับและรักษาการณ์อยู่ ณ ปัจจุบัน แสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติไท
