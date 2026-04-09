ผบ.ทอ. ส่งสารเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ย้ำความพร้อมรบทุกสถานการณ์เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ออกสารเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 เน้นย้ำความเข้มแข็งของกองทัพอากาศ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์รักษาประเทศชาติและประชาชน พร้อมทั้งรำลึกถึงพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย และวีรกรรมของทหารอากาศผู้เสียสละ
พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ออกสารเนื่องใน “วัน กองทัพอากาศ ” ประจำปี 2569 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กองทัพอากาศ ร่วมในพิธี ท่านได้กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวัน กองทัพอากาศ วันที่ 9 เมษายน 2569 ข้าพเจ้าขอส่งความรัก ความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาว กองทัพอากาศ ตลอดจนครอบครัวผู้เสียสละที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจทั้งปวง วัน กองทัพอากาศ นับเป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาว กองทัพอากาศ จะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย พร้อมทั้งสดุดี บุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา และวีรชนทหารอากาศ ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจบุกเบิกก่อตั้งและวางรากฐานให้กองทัพอากาศมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาตราบทุกวันนี้ กองทัพอากาศเป็นหนึ่งในหน่วยงานทางด้านความมั่นคง มีภารกิจพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ปกป้อง ผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร การสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติ ตลอดจนการดูแล สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนที่มีความละเอียดอ่อน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ทางด้านกำลังพล อากาศยาน และระบบอาวุธ ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน เพื่อการพัฒนาไปสู่ “กองทัพอากาศที่เข้มแข็ง เทคโนโลยี ทันสมัย พร้อมรบทุกสถานการณ์ เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน” ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมด ล้วนเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจกัน ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่น้องทหารอากาศทุกคนด้วยความจริงใจ และขอให้ธำรงเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความจงรักภักดี และธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาระเบียบวินัย มีความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา อันจะนำพาความผาสุกอย่างยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาช
