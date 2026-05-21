ผบ.ทบ. ต้อนรับหัวหน้าคณะ AOT จากฟิลิปปินส์ ย้ำความร่วมมือสร้างเสถียรภาพชายแดนไทย–กัมพูชา

ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ให้การต้อนรับ พลจัตวา Gregorio Sibayan Nieveras หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย (ASEAN Observer Team Thailand: AOT-TH) และคณะ AOT จากประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองอาคารศรีสิทธิสงคราม กองบัญชาการกองทัพบก ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงกลไกสำคัญภายใต้'แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement)' มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกระดับ ตั้งแต่เชิงนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา อันจะนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
