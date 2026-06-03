ผบ.ตร. สั่งเร่งช่วยนักศึกษาจีนเหยื่อลักพาตัวเสมือนจริง ตำรวจไทยแกะรอยช่วยได้ปลอดภัย

พลตำรวจเอกธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลช่วยเหลือนักศึกษาจีนที่ตกเป็นเหยื่อลักพาตัวเสมือนจริง ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจัดฉากเรียกค่าไถ่ 12.5 ล้านบาท ตำรวจติดตามช่วยเหลือได้ปลอดภัย
พลตำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ พลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีน อายุ 21 ปี ซึ่งตกเป็นเหยื่อของขบวนการ อาชญากรรม ข้ามชาติในรูปแบบ ลักพาตัวเสมือนจริง หรือ Virtual Kidnapping โดยกลุ่มสแกมเมอร์ได้บงการให้เธอจัดฉากการถูกลักพาตัวและเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า 12.5 ล้านบาท แต่เจ้าหน้าที่ ตำรวจไทย สามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อนางสาวหวัง นักศึกษาชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยและหายตัวไป ครอบครัวของเธอได้รับการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChat จากชายไม่ทราบชื่อที่อ้างว่าควบคุมตัวเธอไว้ พร้อมเรียกค่าไถ่จำนวน 3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 12.5 ล้านบาท และส่งภาพเธอถูกมัดตัวมีรอยคล้ายถูกทำร้าย ครอบครัวเกิดความวิตกกังวลและแจ้งความต่อตำรวจฮ่องกง ก่อนประสานมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การสืบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุ กลุ่มมิจฉาชีพได้หลอกลวงผู้เสียหายให้ขอเงินจากบิดาโดยอ้างว่าต้องใช้เป็นหลักฐานทางการเงินเพื่อศึกษาต่อ ทำให้บิดาหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Bank of China ของเธอรวม 1.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 5.8 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2569 เงินดังกล่าวถูกโอนกระจายไปยังบัญชีม้าอื่นๆ ผู้เสียหายเดินทางออกจากฮ่องกงเพียงลำพังโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบิน HX767 ถึงประเทศไทยวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 02.36 น.
เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจกก.1 บก. ปคม.
ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรม กล้องวงจรปิด เส้นทาง และพยานหลักฐาน พบข้อพิรุธสำคัญว่าผู้เสียหายเดินทางเข้าพักเพียงลำพัง และไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกห้องพักตามที่ถูกกล่าวอ้าง การสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าเธอได้ว่าจ้างรถรับจ้างให้พาไปซื้อเชือกสายรัด มีด สีทาตัว และลิปสติกสีแดง ก่อนนำมาจัดฉากสร้างรอยคล้ายถูกทำร้ายและบันทึกภาพส่งให้กลุ่มมิจฉาชีพ เพื่อใช้กดดันครอบครัวเรียกค่าไถ่ ต่อมาเจ้าหน้าที่แกะรอยพบว่าเธอย้ายไปพักที่โรงแรมในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ภาพหนังสือเดินทางปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพส่งให้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือได้ทันท่วงที การสอบสวนพบว่าผู้เสียหายตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางจิตวิทยาของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ข่มขู่ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม บงการให้ตัดการติดต่อกับครอบครัว เดินทางไปยังสถานที่ที่กำหนด และจัดฉากเสมือนถูกลักพาตัว นี่คือรูปแบบที่เรียกว่า Virtual Kidnapping ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศ พลตำรวจเอก ธัชชัย กล่าวว่าคดีนี้สะท้อนถึงวิวัฒนาการของอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยา โดยแม้จะไม่มีการลักพาตัวจริง แต่ความเสียหายและความหวาดกลัวเป็นเรื่องจริง และบางกรณีอาจมีการหลอกให้เหยื่อเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออีก การช่วยเหลือครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพของตำรวจไทยในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ ประชาชนควรระมัดระวังการรับสายจากบุคคลที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากอาจเป็นกลลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หากสงสัยควรติดต่อตำรวจทันท
ลักพาตัวเสมือนจริง คอลเซ็นเตอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ ตำรวจไทย นักศึกษาจีน
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