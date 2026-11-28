ผบ.ตร. มอบเงิน 3 หมื่นช่วย ส.ต.ท.บางแพ ถูกผู้เสพบาดเจ็บ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบเงินช่วยเหลือ 30,000 บาท พร้อมชื่นชมความกล้าหาญ ส.ต.ท.ธนทัต สายตรวจบางแพ ที่ถูกผู้เสบน็อกเข้าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่จับกุม
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ตัวแทนตำรวจออกเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ ส.ต.ท.ธนทัต ฤทธิ์ล้ำเลิศ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.บางแพ จังหวัด ราชบุรี ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกผู้เสพยาเสพติดทำร้ายขณะเข้าจับกุมตัวเพื่อนำไปบำบัดรักษา
รายละเอียดเหตุการณ์ผู้เสพบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ส.ต.ท.ธนทัต ฤทธิ์ล้ำเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) ได้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเพื่อเข้าควบคุมตัวชายผู้เสพยาเสพติดที่มีพฤติกรรมคลุ้มคลั่งและอาละวาดทำร้ายคนในครอบครัว เพื่อนำตัวไปบำบัดรักษาAlso readแสนสิริปักหมุดฝั่งธนฯ ดันพอร์ต 3 หมื่นล้าน เสิร์ฟทาวน์โฮมหรู “เดมี อรุณอมรินทร์” ลุ้น Sold Out อีกครั้ง
ระหว่างกระบวนการคุมตัว ผู้ต้องหาได้แสดงอาการคลั่งและพุ่งเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง โดยใช้อาวุธมีดฟาดเข้าที่แขนและข้อมือขวาของ ส.ต.ท.ธนทัต จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เบื้องต้น ส.ต.ท.ธนทัต ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธวิธีเพื่อระงับเหตุและป้องกันอันตราย แต่ยังคงต้องรับภาระบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ปลอดภัยแล้ว
การแสดงความห่วงใยจากผู้บริหาร
พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวทันที และแสดงความห่วงใยอย่างใกล้ชิด
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด พร้อมกำชับให้ดูแลสิทธิสวัสดิการต่างๆ อย่างเต็มที่และรวดเร็ว
โดยได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อภิรัฐ พุ่มกุมาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนผู้กำกับการ สภ.บางแพ ไปเป็นผู้แทนเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งมอบความห่วงใย
เงินช่วยเหลือและคำชื่นชมความกล้าหาญ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ส.ต.ท.ธนทัต ฤทธิ์ล้ำเลิศ
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ได้ให้คำชื่นชมต่อความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุและทำหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ผู้บริหารตำรวจระดับสูงสุดยังได้ขอเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญเช่นนี้ต่อไป เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชน
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