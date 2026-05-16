ผบ.ตร. รุดตรวจสอบเหตุสลดรถไฟชนรถเมล์กลางกรุง สั่งสอบสวนเข้มงวดและดำเนินคดีผู้ประมาทเพื่อเป็นอุทาหรณ์สังคม

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟชนรถเมล์จนเกิดเพลิงไหม้ สั่งดำเนินคดีคนขับทั้งสองฝ่ายฐานประมาทและกำชับเรื่องวินัยจราจรห้ามจอดคร่อมราง
เมื่อเวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา พล. ต. อ.
กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรง กรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างหนัก โดยในเบื้องต้น ผบ. ตร.
ได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เข้าดำเนินการบริหารจัดการการจราจรในบริเวณโดยรอบอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและทำให้การใช้รถใช้ถนนกลับมามีความคล่องตัวโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.
และหน่วยงานกู้ภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถเมล์ออกจากขบวนรถไฟ ซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่สามารถขยับรถเมล์ออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้ว แต่ยังคงเหลือการจัดการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้พื้นที่กลับสู่สภาวะปกติ โดย ผบ. ตร.
ได้เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจราจรให้ประชาชนทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ ในด้านการดำเนินคดีทางกฎหมาย พล. ต. อ.
กิตติ์รัฐ ได้สั่งการให้ฝ่ายสอบสวนดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว โดยให้ตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับทั้งผู้ขับขี่รถไฟและผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง ในฐานความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในทุกมุมมอง รวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี ซึ่งความคืบหน้าในส่วนนี้ถือว่ามีความรุดหน้าไปมากพอสมควร สำหรับประเด็นเรื่องอาการบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ผบ.
ตร.
ได้รับรายงานยืนยันว่าคนขับรถเมล์ยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่คนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บ โดยท่านได้ย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสูญเสียและเสียหายเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง สำหรับประเด็นทางข้อกฎหมายที่น่าสนใจ คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ระบุห้ามมิให้รถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ 5 เมตร ซึ่ง ผบ.
ตร.
ได้กำชับให้มีการตรวจสอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นสูงกว่าปกติ จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเบื้องต้น พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ารถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟ ซึ่งในทัศนะของ ผบ.
ตร.
มองว่าไม่ว่าจะมีรถไฟวิ่งมาหรือไม่ หรือไม้กั้นทางรถไฟจะปิดลงแล้วหรือไม่ ผู้ขับขี่รถก็ควรเว้นระยะห่างจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรในสังคมไทย เนื่องจากการนำรถไปจอดคร่อมบนรางรถไฟไม่ใช่เพียงเรื่องที่หมิ่นเหม่ต่ออันตราย แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างเด็ดขาดเพราะสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะนำมาซึ่งความสูญเสียร้ายแรง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทาง ซึ่ง ผบ.
ตร.
ได้สั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกว่า เจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นได้มีการแจ้งเหตุหรือประสานงานกับตำรวจในพื้นที่หรือไม่ และเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยก ได้มีการแจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่รถให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารออกไปในทันทีหรือไม่ เพราะหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ส่วนกรณีข้อสงสัยที่ว่าพนักงานขับรถไฟควรจะมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะ 500 เมตรและควรหยุดรถได้หรือไม่นั้น ผบ.
ตร. ระบุว่าต้องรอผลการสอบสวนใน 3 ประเด็นหลัก คือระยะทาง ความเร็วของขบวนรถ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ รวมถึงการตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าพนักงานขับรถไฟได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือไม่ ทั้งในเรื่องการชะลอรถและการรับรู้สภาพการจราจรบริเวณจุดตัด ท้ายที่สุด พล.
ต. อ.
กิตติ์รัฐ ได้ฝากข้อคิดถึงประชาชนทุกคนให้ใช้เหตุการณ์สลดในครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญ โดยขอให้หลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้แนวรางรถไฟโดยเด็ดขาด แม้ในช่วงที่การจราจรติดขัดอย่างหนักก็ตาม พร้อมย้ำว่าวินัยจราจรไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเรื่องของชีวิต แม้จะยอมรับว่าอุบัติเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย แต่เชื่อมั่นว่าสามารถแก้ไขและป้องกันได้ด้วยการปลูกฝังวินัยและความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียที่น่าสลดใจเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาค
