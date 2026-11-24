ผบ.ตร. สั่งการพล.ต.อ.อิทธิพล ดูแลจราจรลอยกระทง 2569 ยกระดับเทคโนโลยีช่วยงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเตรียมมาตรการรองรับเทศกาลลอยกระทงปี 2569 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งกำชับไปยังกองบังคับการตำรวจจราจรและสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับสถานการณ์การเดินทางในช่วง เทศกาลลอยกระทง 2569 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางออกนอกบ้านจำนวนมากทั่วประเทศ
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ใช่เพียงการควบคุมรถให้ติดระเบียบ แต่คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ราบรื่น โดย พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการทุกพื้นที่จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปประจำจุดสำคัญบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาล และเส้นทางหลักที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดสูงAlso readเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเชิญร่วมงานลอยกระทงวิถีไท-อำนาจเจริญ 2569 ที่อ่างน้อย 23-24 พ.ย.นี้ ฟรีคอนเสิร์ตเน็ค-คะแนน
แนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมเส้นทางรองรับ
นอกจากการจัดกำลังคนแล้ว แผนงานดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมเส้นทางสำรองหรือเส้นทางรองรับการจราจรที่หนาแน่นให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้หน่วยปฏิบัติทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการจราจรและเส้นทางลัด ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อลดความสับสนและช่วยกระจายปริมาณรถไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ดีขึ้น
พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบข้อบังคับในพื้นที่จัดงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในช่วงวันสำคัญของชาติ
นวัตกรรมการจราจรเชียงใหม่ ต้นแบบการใช้โดรน
เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จของการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการควบคุมจราจร พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อธิบายกรณีศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ร่วมกับการเฝ้าติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดหรือ CCTV อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับขึ้นไปทำการบินตรวจการณ์ทางอากาศควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางร่วมทางแยกสำคัญในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนหนาแน่นเช่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และสวนสาธารณะตลาดต้นลำไย
การนำโดรนเข้ามาใช้งานดังกล่าว มีจุดเด่นคือความสามารถในการเข้าถึงจุดอับสายตาที่กล้อง CCTV ทั่วไปอาจมองไม่เห็น และช่วยประเมินปริมาณรถสะสมหรือจุดติดขัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ศูนย์สั่งการกลางสามารถเห็นภาพรวมของการจราจรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถสั่งการให้ตำรวจภาคพื้นดินเข้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั่วประเทศและแผนระยะถัดไป
จากกรณีตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ได้มีนโยบายให้นำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จัดงานลอยกระทง 2569ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และความพร้อมของอุปกรณ์ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น แต่เป็นการผสมผสานระหว่างกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้การแก้ปัญหาจราจรมีประสิทธิภาพสูงสุด
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ได้ยืนยันความมั่นใจต่อสาธารณชนว่า ตำรวจทั่วประเทศเตรียมพร้อมเต็มที่ในการอำนวยความปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาล โดยจะยึดตามมาตรการและข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสืบสานประเพณีอันดีงามได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัย
ท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจรในเทศกาลลอยกระทง 2569 จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างวินัย และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการทำงาน จะช่วยให้สังคมไทยสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับความทันสมัยและประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
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