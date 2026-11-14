ผบช.น. มอบของเยี่ยม พ.ต.ท.ชูชาติ แพทย์วินิจฉัยสมองขาดเลือดต้องพักฟื้น 3 เดือน
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ส่งคณะเยี่ยม พ.ต.ท.ชูชาติ เจิมขุนทด สน.พระราชวัง หลังป่วยสมองขาดเลือด ต้องพักรักษาตัวและทำกายภาพอย่างน้อย 3 เดือน
วันนี้ (14 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รองเจ้ากรมตำรวจช่วยราชการ บช.น. นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจระดับสูง เดินทางไปเยี่ยมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่กำลังพักฟื้นอาการป่วยอย่างใกล้ชิด
ทีมแพทย์ตรวจพบภาวะสมองขาดเลือดบริเวณส่วนท้าย ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตัน ส่งผลให้มีอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณร่างกายซีกขวา จำเป็นต้องพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
กลไกการป่วยและการรักษาทางการแพทย์
เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ พ.ต.ท.ชูชาติ เจิมขุนทด สวป.สน.พระราชวัง อายุ 51 ปี ได้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรงและใบหน้าผิดปกติโดยมีอาการปากเบี้ยวเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้ต้องได้รับการเข้ารักษาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลกลางทันที
ภายหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ทีมแพทย์จึงทำการส่งตัวนายตำรวจท่านดังกล่าวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทดูแลอาการอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ประจำหน่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง หรือ CT Scan เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติ
ผลการตรวจพบว่า พ.ต.ท.ชูชาติ มีภาวะสมองขาดเลือดบริเวณสมองส่วนท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการอุดตันของหลอดเลือดสมอง อาการดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทควบคุมร่างกาย ทำให้มีอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณร่างกายซีกขวาทั้งหมด
ปัจจุบัน พ.ต.ท.ชูชาติ อยู่ในข่ายการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด และอยู่ภายใต้แผนการรักษาด้วยการให้ยาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัดทุกวัน เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
การแสดงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ได้เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้และเงินสนับสนุนจาก พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล พร้อมส่งมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ พ.ต.ท.ชูชาติ และสมาชิกในครอบครัว
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้กล่าวอวยพรให้ พ.ต.ท.ชูชาติ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อาการเจ็บป่วยทุเลาลงโดยเร็ววัน เพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และรับใช้ประชาชนได้ตามปกติเช่นเดิม
การเยี่ยมเยียนและดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของ บช.น. ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาพร้อมที่จะดูแลและเคียงข้างผู้ใต้บังคับบัญชาในยามยากลำบากเสมอ
ผลกระทบต่องานบริการและแผนการฟื้นตัว
การหยุดพักฟื้นตัวของ พ.ต.ท.ชูชาติ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในส่วนของ สวป. สน.พระราชวัง โดยจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกำลังพลสำรองเพื่อทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้
กำหนดการพักฟื้นร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้กำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ทำให้ พ.ต.ท.ชูชาติ ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดผ่านการทำกายภาพบำบัดและประเมินสภาพร่างกายเป็นระยะ หากมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี แพทย์อาจพิจารณาปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพอาการจริงของนายตำรวจท่านดังกล่าว
สำหรับครอบครัวของ พ.ต.ท.ชูชาติ ยังคงได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายและสภาพจิตใจในช่วงระยะเวลารักษานาน 3 เดือนนี้
ภาพรวมของเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของรัฐและองค์กรตำรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกรณีป่วยกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องการการรองรับทั้งด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมอย่างทันท่วงที
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