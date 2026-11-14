ผบช.สตม. ระดมกำลังช่วยเหลือเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนปลอดภัยในพัทยา
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระดมชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือนักศึกษาจีนวัย 19 ปี ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข่มขู่เรียกค่าไถ่ 10 ล้านบาท ในพัทยา อย่างปลอดภัย
พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง มีคำสั่งให้ระดมกำลังชุด ตรวจคนเข้าเมือง เคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือ นายอวี่เซวียน (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี นักศึกษาชาวจีน ที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อขบวนการ คอลเซ็นเตอร์ หลอกเดินทางเข้าประเทศไทย ก่อนถูกข่มขู่ครอบครัวเรียกค่าไถ่จำนวน 10 ล้านบาท
ปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินภายใน 30 นาที
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น หลังตำรวจจีนประสานงานด่วนมายังสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.นพศิลป์ ได้สั่งยกสถานะภารกิจให้เป็นความเร่งด่วนสูงสุด และนำทีมโดย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัฒน์ธนาสาร รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อม พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน, พล.ต.ต.ทรงโปรด ศิริสุข ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 และ พล.ต.ต.เดโช โสสุวรรณากุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ร่วมอำนวยการAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
เมื่อได้รับข้อมูลจากฝั่งจีน ทีมปฏิบัติการได้แกะรอยจนพบพิกัดและเข้าช่วยเหลือเหยื่อรายดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ภายในระยะเวลาเพียง 30 นาทีหลังได้รับแจ้งเหตุ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทย
รายละเอียดเหตุการณ์และรูปแบบการข่มขู่
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันเดียวกัน โดยพ่อแม่ของนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ได้รับคลิปวิดีโอความยาว 6 วินาทีจากลูกชาย ในคลิปมีเสียงพูดว่า พ่อ แม่ วันที่ 14 พฤศจิกายน ตอนนี้ผมปลอดภัย แต่ครอบครัวสังเกตุเห็นว่ามีความผิดปกติ มีบุคคลอื่นอยู่ข้างเคียงคอยสั่งให้พูด
ต่อมาในเวลา 13.00 น. บุคคลร้ายได้ใช้บัญชี WeChat ของลูกชาย ส่งข้อความเรียกเงินจำนวน 2 ล้านหยวน หรือประมาณ 10 ล้านบาท โดยกำหนดเวลาให้เพียง 2 ชั่วโมง พร้อมข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายเงิน ลูกชายจะตกอยู่ในอันตราย พ่อแม่จึงพยายามถ่วงเวลาโดยอ้างว่าไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวได้ทัน
คนร้ายจึงยอมขยายเวลาการเจรจาเป็น 24 ชั่วโมง แต่กลับยกระดับคำขู่ หากไม่ได้รับเงินจะตัดแขนลูกชาย ก่อนจะตัดการติดต่อผ่าน WeChat และโทรศัพท์ไปอีกฝั่ง ทำให้ครอบครัวตัดสินใจแจ้งความต่อตำรวจจีนทันที หลังจากตรวจสอบพบว่านักศึกษารายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน
บทสรุปและความปลอดภัยของเหยื่อ
หลังจากได้รับข้อมูลทางฝ่ายไทยได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบและแกะรอยจุดพักอาศัยอย่างเร่งด่วน โดยสามารถระบุตำแหน่งได้ว่านักศึกษาชาวจีนกำลังถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยและพ้นจากอันตราย
หลังจากช่วยเหลือได้สำเร็จ พ่อแม่ของนักศึกษาได้แจ้งข้อความผ่านคลิปวิดีโอล่าสุดว่า ลูกชายปลอดภัยแล้ว ซึ่งสร้างความโล่งใจให้กับครอบครัวและทีมเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้
นโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พล.ต.ท.นพศิลป์ ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจจนสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างทันท่วงที สะท้อนถึงความพร้อมและการทำงานเชิงรุกตามนโยบายที่มุ่งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นมากกว่าหน่วยงานตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศ
โดยต้องเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เน้นย้ำว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องทำงานให้ทันต่อสถานการณ์อาชญากรรม ไม่รอให้เกิดความสูญเสียก่อนลงมือปฏิบัติ พร้อมให้ความสำคัญกับความความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของตำรวจไทยในสายตานานาชาติ
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