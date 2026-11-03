ผบช.ก.เผยความคืบหน้าคดีมูลนิธิ ออยศรียอดบริจาคแตะ 1 พันล้าน
ผบช.ก.เปิดข้อมูลคดีออยศรียอดบริจาคอาจแตะ 1 พันล้านบาท เตรียมออกหมายเรียกหรือจับในสัปดาห์หน้า หลังแจ้งความฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีที่เกี่ยวข้องกับนางสาวบุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรียินดี เจ้าของแฟนเพจชื่อดัง พร้อมระบุว่ามีผู้เข้าแจ้งความต่อ มูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยอดบริจาคอาจสูงถึง 1 พันล้านบาท
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2562 ทั้งในส่วนบุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ซึ่งมีจดทะเบียบจัดตั้งประมาณปี พ.ศ. 2567 จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทางการเงินย้อนหลังในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างครอบคลุม โดยยอดเงินบริจาคที่ได้รับนั้นจากข้อมูลปรากฏผ่านสื่อมวลชนพบว่ามีจำนวนค่อนข้างสูง เนื่องจากมีทั้งบุคคลมีชื่อเสียง ดารา และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเข้ามาจำนวนมากAlso readราคาทองวันนี้พุ่ง 650 บาท! เปิดตลาด 3 พ.ย. ทองแท่งขายออกแตะ 63,050 บาท
จากข้อมูลเบื้องต้น ยอดเงินระดมทุนมีระดับตั้งแต่หลัก 100 ล้านบาท ไปจนถึงเกือบ 1,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางตำรวจนำมาพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่รวบรวมได้ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายและขนาดของคดีที่มีผลกระทบต่อบรรษัทประชาชนและสังคมโดยรวมอย่างมาก
ตรวจสอบการใช้อำนาจประธานมูลนิธิ
ในการตรวจสอบครั้งนี้ ตำรวจจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริหารเงินของมูลนิธิ โดยเฉพาะอำนาจของประธานมูลนิธิในการอนุมัติใช้จ่ายเงินว่า สามารถอนุมัติได้ในวงเงินเท่าใด หากมีการใช้จ่ายเกินวงเงินที่กำหนดและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิก็ต้องตรวจสอบว่าได้มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของมูลนิธิ ซึ่งมีการกำกับดูแลโดยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือไม่ หากพบว่ามีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดตามกระบวนการยุติธรรม
พิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับ
สำหรับประเด็นที่สงสัยว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่นั้น พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ระบุว่า หากตรวจสอบพบว่ามีการนำทรัพย์สินไปยักยื้อถ่ายเท เปลี่ยนแปลง หรือส่งต่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นดำเนินการ จะต้องนำพฤติการณ์ดังกล่าวมาพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยต้องยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก
ในส่วนการเชิญผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลนั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากข้อมูลที่ออยศรียินดีนำมาแจ้งความ ทั้งนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน หากบุคคลใดที่มีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั้นก็สามารถเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนได้
ยืนยันตรวจสอบความผิดฐานฉ้อโกง
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลเพียงรายเดียวต้องรับผิดชอบในคดีนี้ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยืนยันว่า หากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นทั้งหมด โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นบุคคลใดหรือมีจำนวนกี่ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำรวจสอบสวนกลางจะไม่ละเว้นแม้แต่ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทุกราย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวย้ำว่า การดำเนินคดีต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายผู้ร้อง มูลนิธิองค์กรทำดี และคุณบุ๋ม พนิดา ทุกขั้นตอนต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลัก พร้อมทั้งยืนยันกับประชาชนว่า ตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครบทุกมิติ ทั้งเรื่องการเงินส่วนบุคคล เงินบริจาคที่ได้รับ ตลอดจนการจัดการมูลนิธิว่ามีขั้นตอนใดดำเนินการไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
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