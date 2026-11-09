ผบช.น.ชี้มาตรการ 50 เมตร ทำเนียบฯ ป้องกันความไม่เรียบร้อย
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ประกาศใช้มาตรการห้ามชุมนุมรัศมี 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย โดยประสาน กทม. จัดรถสุขา พร้อมย้ำหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล ได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความเรียบร้อยและ การชุมนุม บริเวณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ว่า การชุมนุม เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสามารถรวมตัวเรียกร้องหรือแสดงความเห็นได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ กฎหมาย
เหตุผลห้ามชุมนุมรัศมี 50 เมตร
สำหรับประกาศห้ามชุมนุมในรัศมี 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุม สถานที่ราชการสำคัญ และประชาชนที่สัญจรผ่าน รวมถึงโรงเรียนและผู้พักอาศัยในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติAlso readล้ำแต่ล้ม! สาวสหรัฐฯ จ้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน หลังจัดปาร์ตี้ ผลงานสุดพัง สู้เด็ก 5 ขวบยังไม่ได้
มาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตำรวจได้ประสานพูดคุยกับแกนนำผู้ชุมนุมเพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมาย หากพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะเข้าไปแจ้งเตือนและขอแก้ไขก่อน ซึ่งหากผู้ชุมนุมปฏิบัติตามคำแนะนำก็ยังสามารถใช้สิทธิชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยได้ตามปกติ
ความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ตำรวจยังประสานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค โดยเบื้องต้น กทม. ได้จัดเตรียมรถสุขาจำนวน 2 คัน ไว้ให้บริการกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนแล้วยังไม่มีการแก้ไขหรือยังคงฝ่าฝืนประกาศ ตำรวจจะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย
การดำเนินการขั้นต่อไปคือการแจ้งข้อกล่าวหาและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งแก้ไขการชุมนุม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ใดน่าเป็นห่วง และเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง
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