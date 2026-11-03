ผบช.ก.ตรวจสอบเส้นทางเงินบุ๋ม ปนัดดาและมูลนิธิ มั่นใจผลชัดเจน 9 พ.ย.
ผบช.ก. สั่งลุยตรวจสอบเส้นทางเงินบุ๋ม ปนัดดาและมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 62 ย้ำไม่เลือกว่าใคร ยันผลชัดเจน 9 พ.ย. ปกป้องทุกฝ่ายตามหลักฐาน
พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ บช.ก. แถลงความคืบหน้ากรณีการร้องทุกข์ของนางสาวบุญญนุช แสงศรี หรือชื่อในเพจว่า ออยศรี เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ มูลนิธิองค์กรทำดี ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการ ฟอกเงิน ณ สำนักงาน บช.ก. เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน
ตรวจสอบเส้นทางเงินย้อนหลังปี 62
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า หลังจากที่รับเรื่องร้องทุกข์และข้อมูลจากฝ่ายออยศรี ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในหลายประเด็นสำคัญ โดยในบ่ายของวันดังกล่าวจะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานอีกครั้ง เพื่อทบทวนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดที่สุด ซึ่งเชื่อมั่นว่าภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จะมีความชัดเจนในเรื่องคดีดังกล่าวมากขึ้นAlso readกรมประมง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 62 จังหวัด 62 ล้านตัว
สำหรับประเด็นที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดคือ การนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขการบริหารเงินของมูลนิธิ โดยเน้นตรวจสอบอำนาจของประธานมูลนิธิในการอนุมัติใช้จ่ายเงินว่าสามารถอนุมัติได้ในวงเงินเท่าใด หากมีการใช้จ่ายเกินวงเงินที่กำหนดและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิ ต้องตรวจสอบว่ามีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการและได้รับอนุมัติถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของมูลนิธิ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในการกำกับดูแล ดังนั้นการดำเนินการจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดยังถูกต่องตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยอดบริจาคพุ่งสูงนับพันล้าน
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2562 ทั้งในส่วนบุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ขณะที่มูลนิธิมีการจดทะเบียนจัดตั้งประมาณปี พ.ศ. 2567 ทำให้จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทางการเงินย้อนหลังให้ครอบคลุมช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะยอดเงินบริจาคที่มีจำนวนค่อนข้างสูงเนื่องจากมีทั้งบุคคลมีชื่อเสียง ดารา และประชาชนร่วมบริจาคเงินเข้ามาเป็นจำนวนมาก
จากข้อมูลเบื้องต้น ยอดเงินระดมทุนปรากฏตัวเลขตั้งแต่ระดับ 100 ล้านบาท ไปจนถึงเกือบ 1,000 ล้านบาท ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับสาธารณชนว่ามีการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าจะยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักในการวิเคราะห์ความผิด
ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีการฟอกเงินนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการนำทรัพย์สินไปยักย้าย ถ่ายเท เปลี่ยนแปลง หรือส่งต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นดำเนินการ จะนำพฤติการณ์ดังกล่าวมาพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น
ไม่จำกัดจำนวนผู้ต้องหาตามพยานหลักฐาน
กรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดออยศรียืนยันว่าบริจาคเงินเพียง 1,000 บาท แต่มีการกล่าวถึงมูลค่าความเสียหายที่สูงกว่านั้นอย่างมาก ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอธิบายว่า หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนจริง ผู้ที่หลงเชื่อและโอนเงินบริจาคย่อมอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะบริจาคเงินจำนวน 5 บาท 10 บาท 1,000 บาท หรือหลักล้านก็ตาม เพราะหากเป็นการหลอกลวงประชาชนจริง จำนวนเงินที่โอนไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุด แต่ทั้งหมดต้องพิสูจน์จากพยานหลักฐานก่อน
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลเพียงรายเดียวต้องรับผิดชอบในคดีนี้ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นทั้งหมด โดยไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลใดหรือมีจำนวนกี่ราย
มอบหมายพนักงานสอบสวนเก็บหลักฐานเพิ่ม
สำหรับผู้ที่จะถูกเชิญหรือจับกุมตัวนั้น ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐาน จำนวนกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงมูลค่าความเสียหายและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานจากข้อมูลที่ออยศรียนำมาแจ้งความ ทั้งนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยอดนิยมหากบุคคลใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีสามารถเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนได้
การดำเนินคดีต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายผู้ร้อง มูลนิธิองค์กรทำดี และบุ๋ม ปนัดดา โดยทุกขั้นตอนต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลัก พร้อมยืนยันกับประชาชนว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครบทุกมิติ ทั้งเรื่องการเงินส่วนบุคคล เงินบริจาคที่ได้รับ ตลอดจนการบริหารจัดการมูลนิธิว่ามีขั้นตอนใดดำเนินการไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่
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