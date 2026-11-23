ผบช.น. ยืนยันตัวฆาตกรหั่นศพเมียนมา คาดปมหึงหวง เร่งล่าตัวชายแดน
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ยืนยันตัวหนุ่มเมียนมาสงสัยฆ่าภรรยาหั่นศพซ่อนในอพาร์ตเมนต์ลาดพร้าว 109 ปมหึงหวง เร่งออกหมายจับบริเวณชายแดน
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล ยืนยันสามารถยืนยันตัวผู้ก่อเหตุฆาตกรรมและหั่นศพได้แล้ว โดยผู้ต้องหาเป็นชายสัญชาติเมียนมา ชื่อ นายบะยาโซ ไล ที่เชื่อว่ากระทำความผิดต่อภรรยาชาวเมียนมาเช่นกัน ปัจจุบันยังรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐาน เพื่อสรุปยอดผู้เสียชีวิตอย่างชัดเจน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย ผบช.น. และทีมพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ในซอยลาดพร้าว 109 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากจุดที่พบชิ้นส่วนศพเพียง 20 เมตร ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้เสียชีวิตและผู้ต้องหาระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจากการเข้าตรวจสอบภายในห้องพักชั้น 3 ด้วยเครื่องมือพิเศษ พบคราบเลือดจำนวนมากกระจายทั่วห้องและภายในห้องน้ำอย่างชัดเจนAlso readบุกช่วย 3 ชาวอินเดีย เพื่อนร่วมชาติ อุ้มรีดค่าไถ่ 2.5 ล้านรูปี
หลักฐานวงจรปิดและการอำพรางศพ
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 22.17 น. บันทึกภาพ นายบะยาโซ ไล แบกกระสอบออกจากห้องพักเพื่อนำไปทิ้งบริเวณกองขยะรวมจำนวน 3 รอบ โดยในรอบสุดท้ายผู้ต้องหามองเห็นว่ามีการถือถุงที่คาดว่าภายในมีศีรษะของผู้เสียชีวิตติดไปด้วย เพื่อทำการอำพรางเหตุให้เกิดความสับสนและยากต่อการติดตาม
สำหรับการอำพรางศพ ผู้ก่อเหตุได้ทำการแยกชิ้นส่วนร่างกายของผู้เสียชีวิตออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ท่อนล่าง ลำตัว ศีรษะ และข้อมือขวา เพื่อลดน้ำหนักและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ยังมีการทำลายเนื้อเยื่อบริเวณปลายนิ้วมือซ้ายและตัดชิ้นส่วนร่างกายบางส่วนออก โดยเจตนาเพื่อขัดขวางกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล แต่ยังคงมีชิ้นส่วนอวัยวะภายในอีกหลายชิ้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค้นหาและบูรณะอยู่
ปมหึงหวงและการสืบสวนต้นตอ
แนวทางการสืบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีแนวโน้มมาจากปมความหึงหวง เนื่องจากพยานแวดล้อมและข้อมูลผู้เช่าระบุว่า ผู้ต้องหาและภรรยาเป็นชาวเมียนมาด้วยกัน และเคยมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งระหว่างการอยู่อาศัยร่วมกัน ความขัดแย้งนี้ culminates นำไปสู่การสูญเสียและเหตุดุร้ายดังกล่าว
ขณะที่ นางกิ่งดาว ผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นพยานสำคัญที่ระบุว่า ได้กลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติลอยออกมาต่อเนื่องเป็นเวลานาน 3 วัน ก่อนที่ในวันที่ 4 หลังจากพบกลิ่นจะร่วมกับสามีเข้าตรวจสอบบริเวณกองขยะใกล้เคียงและพบชิ้นส่วนศพมนุษย์ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าดำเนินการตรวจสอบและเก็บรักษาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทันที
เส้นทางหลบหนีและคำสั่งจับกุม
ปัจจุบันผู้ต้องหาคือ นายบะยาโซ ไล ได้หลบหนีออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า ชายคนดังกล่าวมุ่งหน้าหลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดน แต่ยังไม่สามารถระบุชื่อจังหวัดที่แน่ชัดได้ โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในราชอาณาจักรไทย
ด้าน พล.ต.ท.สยาม บุญสม จึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของตำรวจนครบาลเร่งติดตามจับกุมนำตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งระดมกำลังค้นหาชิ้นส่วนศพที่ยังคงสูญหายอยู่ในพื้นที่โดยรอบเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการต่อได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วที่สุด
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