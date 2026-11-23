ผบช.น.เข้าตรวจสอบห้องเช่าผู้ต้องสงสัยหั่นศพ ยันชิ้นส่วนร่างกายยังหาไม่เจอทั้งหมด
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นำทีมเข้าตรวจสอบห้องเช่าซอยลาดพร้าว 109 ผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมา ยืนยันยังไม่พบข้อมือและเครื่องใน ศพเน่ามากระบุตัวตนยาก
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ (ผบช.น.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และ พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 ได้นำกำลังชุดสืบสวน สน.ลาดพร้าว เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบริเวณอะพาร์ตเมนต์ใน ซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยใน คดีฆาตกรรม และหั่นศพหญิงปริศนาที่นำไปทิ้ง กองขยะ ในจุดดังกล่าว
รายละเอียดการเกิดเหตุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
จากการสืบสวนพบว่าการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับ นายบานยา ผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมา อายุ 21 ปี ซึ่งได้ทำการเช่าห้องพักอยู่บริเวณชั้น 3 ของอะพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน ส.ค. ด้วยค่าเช่าเดือนละ 2,200 บาท ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 18 พ.ย. เวลาประมาณ 22.00 น. พบว่า นายบานยา ได้หิ้วกระสอบพลาสติกที่มีน้ำหนักออกจากห้องเช่า ซึ่งลักษณะของกระสอบพลาสติกตรงกับพยานหลักฐานที่ถูกพบในที่เกิดเหตุAlso readภาค 1 ปรานายทุนเงินกู้ดอกโหด ยึดทรัพย์ 236 ล้าน
สถานะการค้นหาชิ้นส่วนร่างกายและผู้เสียชีวิต
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทีมสืบสวนยังไม่สามารถค้นพบชิ้นส่วนร่างกายบางส่วนที่หายไป ได้แก่ ข้อมือขวาและเครื่องใน ของผู้เสียชีวิต โดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ตายถูกตัดด้วยเครื่องมือชนิดใด ขณะที่สภาพศพเน่าเปื่อยมาก ทำให้ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้อย่างชัดเจน แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าร่างกายถูกฆ่าตายจากที่อื่นก่อนนำมาหั่นและทิ้ง
ความเชื่อมโยงกับแฟนสาวและขั้นตอนการสืบสวน
ปัจจุบันชุดสืบสวนยังคงอยู่ระหว่างติดตามตัว นายบานยา เพื่อควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบความสัมพันธ์เบื้องต้นชี้ว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นแฟนสาวชาวจากระยะเดียวกันกับผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ดี ตำรวจยังไม่สรุปผลทางนิติวิทยาศาสตร์ final และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสถานที่เกิดเหตุแรกเริ่มซึ่งเป็นการก่ออาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นที่ใด เพื่อพิสูจน์หลักฐานและเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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