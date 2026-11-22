ผบช.น. ตรวจจุดพบศพหญิงหั่น 4 ชิ้น ซอยลาดพร้าว 109 ล่าคนร้ายแบกกระสอบ
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ตรวจสอบคดีศพหญิงหั่นเป็น 4 ชิ้น ซอยลาดพร้าว 109 จับตาชายต้องสงสัยแบกกระสอบเมื่อ 19 พ.ย. เร่งชันสูตรศพและไล่กล้องวงจรปิด
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิด หลังจากมีรายงานข่าวกรณีพบชิ้นส่วนศพมนุษย์ถูกนำไปทิ้งไว้ในพื้นที่รกร้างภายใน ซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะกิ กรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้พบเห็นชายต้องสงสัยรายหนึ่งแบกกระสอบขนาดใหญ่เดินเข้ามาในพื้นที่และหยุดอยู่บริเวณจุดที่พบศพ ก่อนที่จะกระจัดกระจายชิ้นส่วนอยู่ในพงหญ้าข้างกองขยะAlso readบุกค้นหลักฐานศพหญิงถูกหั่น 4 ท่อน ทิ้งป่าลาดพร้าว ระบุฆาตกรรมย้ายศพทิ้ง
รายละเอียดศพหญิงถูกแยก 4 ส่วน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง ซึ่งถูกฆ่าตายจากสถานที่อื่นก่อนนำศพมาหั่นและทิ้งไว้ยังจุดเกิดเหตุ โดยชิ้นส่วนศพถูกตัดแยกออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนท่อนล่างตั้งแต่เอวถึงเท้า ส่วนท่อนบนตั้งแต่ลำตัวถึงหน้าอก แขนทั้งสองข้าง และศีรษะ
ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้าข้างกองขยะ ห่างกันประมาณ 5 เมตร โดยสภาพศพมีบาดแผลลักษณะถูกกรีดบริเวณใบหน้าด้านซ้าย และมีบาดแผลจากการตัดแยกส่วนอื่นๆ ของร่างกายอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พบชิ้นส่วนที่เหลืออีก 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมือขวา และอวัยวะภายใน ซึ่งจะต้องส่งมอบให้แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ดำเนินการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพื่อระบุวิธีการตัดหั่นและหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
เร่งไล่กล้องวงจรปิดล่าชายต้องสงสัย
ด้านการสืบสวนคดี พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีพยานให้ข้อมูลสำคัญว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีชายต้องสงสัยรายหนึ่งได้แบกกระสอบเดินเข้ามาภายในซอยลาดพร้าว 109 ก่อนที่จะหยุดอยู่บริเวณจุดที่พบชิ้นส่วนศพ
เจ้าหน้าที่จึงได้มอบหมายให้กำลังตำรวจสืบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและบริเวณใกล้เคียง เพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนของชายต้องสงสัยดังกล่าว และตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนไหวก่อนและหลังเกิดเหตุ
ส่งศพชันสูตรและแบ่งหน้าที่ชุดสืบสวน
สำหรับขั้นตอนต่อไป ทีมงานพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ในขณะที่ชิ้นส่วนศพจะถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อทำการชันสูตรพลิกศพและหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สยาม ได้สั่งการให้จัดประชุมแบ่งหน้าที่ให้ชุดสืบสวนทำงานอย่างเข้มงวด เพื่อเร่งคลี่คลายคดี ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าในการจับกุมผู้ต้องสงสัยภายในเร็วๆ นี้
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