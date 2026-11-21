ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เปิดปมตำรวจศรีราชายื้อขังคนต่างด้าว สั่งตั้งกรรมการสอบ2นาย
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี สั่งสอบข้อเท็จจริงกรณีตำรวจ สภ.ศรีราชา ปล่อยให้คนต่างด้าวพ้นจากการควบคุม พร้อมระบุแนวทางการสับเปลี่ยนข้าราชการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพงาน
พล.ต.ต. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วน กรณีพบช่องโหว่ในกระบวนการควบคุมตัวผู้ต้องกักชาวต่างชาติ ซึ่งนำไปสู่การหลุดรอดจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.ศรีราชา โดยเหตุกำหนดดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากรายงานประจำวันของ รพท. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ที่ระบุว่า ผู้ต้องกักชาวจีน วัย 33 ปี ซึ่งอยู่ในสถานะรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ได้เกิดการพ้นจากการควบคุมตัวโดยไม่มีร่องรอยการถูกส่งตัวไปยังสถานที่อื่นอย่างถูกต้อง
หลังจากได้รับแจ้งเหตุ พล.ต.ต. ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ไม่ได้อ่อนข้อในเรื่องนี้แต่อย่างใด โดยมองว่าเป็นปัญหาเชิงระบบที่อาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ จึงมอบหมายให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และกลไกการทำงานในห้วงเวลาที่เกิดเหตุอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผลการตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ถึงพฤติกรรมผิดปกติและช่องว่างในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยต่อความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ สภ.ศรีราชาAlso read‘ครูเล็ก ภัทราวดี’ ใช้ศิลปะสร้างโอกาส เปิดห้องเรียนชีวิตให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม
รายละเอียดการสอบสวนและตัวการที่เกี่ยวข้อง
ผลการสืบสวนสอบสวนของชุดเคลื่อนที่เร็วและทีมสืบสวน พบบุคคลากรตำรวจสังกัด สภ.ศรีราชา จำนวน 2 นาย ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์การหลุดรอดของผู้ต้องกัก โดยสองรายดังกล่าวเป็นกำลังพลที่มีตำแหน่งในระดับ รอง ผู้บังคับการ และ สารวัตร ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่อยู่ในช่วงวาระประจำปี 2569 การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเบิกตัวผู้ต้องกักออกจากห้องควบคุม ซึ่งพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติและอาจเข้าข่ายความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออาจมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังหลบหนี
ความรุนแรงของกรณีนี้ยังเชื่อมโยงกับวาระการดำรงตำแหน่งและการประเมินผลงานของข้าราชการตำรวจในระดับสูง โดยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายหรือปรับตำแหน่งของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระยะใกล้กับเส้นตายสำคัญทางกฎหมาย โดยตามเดดไลน์การออกคำสั่งแต่งตั้งมีผลให้ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวาระถัดไปคือวันที่ 7 ธันวาคม 2569 ซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
มาตรการสับเปลี่ยนและยกระดับงานปราบปราม
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำให้พิจารณายุทธศาสตร์การสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบงานในสายงานสำคัญอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานด้านปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานปราบปรามบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการจัดการกับสถานบริการที่ผิดระเบียบ และที่สำคัญคืองานด้านการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งตรงกับกรณีที่เกิดขึ้น
เกณฑ์การประเมินผลงานในมาตรการใหม่นี้จะดูที่ปริมาณและคุณภาพของงานเป็นหลัก หากพบว่าหน่วยใดหรือเจ้าหน้าที่รายใดมีปริมาณงานลดลง หรือไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในการปราบปรามคดี จะถูกพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพมากกว่า โดยไม่ได้มองเพียงอายุงานหรือวาระเท่านั้น แต่เน้นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดชลบุรี
บริบทความมั่นคงและการเตรียมความพร้อมทางทหาร
แม้เหตุการณ์ความมั่นคงภายในจะได้รับการเร่งแก้ไข แต่ในมิติของความมั่นคงระดับชาติ กองทัพเรือได้จัดพิธีทำบุญครบ 120 ปี ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ และ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน รวมถึง พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ และ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์
หลังเสร็จสิ้นพิธี สื่อมวลชนได้รอเข้าสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญ regarding กรอบเวลาและการปรับแผนเพื่อความพร้อมรบในช่วงรอยต่อ ก่อนที่จะมีเรือใหม่เข้ามาประจำการ โดยประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและเสี่ยงถูกนำไปตีความผิดๆ นั้น ให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะกรรมการร่างทีโออาร์ (TOR) เพื่อพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคและสัญญาต่อไป
ประเด็นสำคัญที่สุดคือ เรือลำใหม่ที่จะเข้าประจำการอาจล่าช้าออกไปประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการเลือกอู่ต่อเรือและการทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเดิม ทำให้กองทัพเรือต้องดำรงขีดความสามารถของ "เรือฟริเกต" ที่มีอยู่จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือหลวงภูมิพล ร.ล.ตากสิน ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ให้สมบูรณ์และมีสมรรถนะสูงสุดอย่างเร็วที่สุด เพื่อรักษาสมดุลอำนาจการทัพทางทะเลในพื้นที่
สถานะงบประมาณและข้อจำกัดทางการเมือง
นโยบายของโฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ยังต้องรอการอนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะสามารถยืนยันความสมบูรณ์ของ "ดีล" การสั่งซื้อหรือโอนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ แต่ในส่วนของงบประมาณไทยปี 2570 นั้น ได้รับวงเงินผูกพันไปแล้วร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการดำเนินการ
ท่ามกลางข้อสังเกตที่ว่า สหรัฐฯ จะมีสินค้าคงคลังในสต็อกส่งให้ไทยหรือไม่ ในกรณีที่สภาคองเกรสอนุมัติแล้ว เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากพันธมิตรของสหรัฐฯ จำนวนมาก วงในทางการเมืองและการทหารได้กระจายข่าวว่าไม่น่าจะพลาดหวัง แต่อาจต้องรอกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศและการตรวจสอบสถานะโครงการอย่างละเอียดก่อนจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกมิติ
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