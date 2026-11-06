ผบก.ภ.จว.นนทบุรี สั่งตรวจเข้มคาราโอเกะปากเกร็ด ย้ำกฎหมายสถานบริการ
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดย พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและร้านคาราโอเกะ อำเภอปากเกร็ด 3 แห่ง เพื่อกวดขันกฎหมาย พ.ร.บ.สถานบริการ การควบคุมเสียง และห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการ
เมื่อเวลา 22.45 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต. ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นนทบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นนทบุรี และ พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัด นนทบุรี นำกำลังพลลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจตราความเรียบร้อยในสถานบริการและร้านคาราโอเกะภายในพื้นที่อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี การปฏิบัติการในครั้งนี้นับเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภัยและ秩序ในชุมชน
การบังคับใช้กฎหมายสถานบริการอย่างเคร่งครัด
พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำการวางแนวทางการปฏิบัติ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการตามกฎหมาย ในครั้งนี้มีการร่วมปฏิบัติการกับ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด รวมถึง พ.ต.ท.ก้องพิสิฐ พฤกษ์ชีวะ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และ พ.ต.ท.ฐาปนพงศ์ พึงมี สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานบริการและร้านอาหาร 3 แห่งในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ดAlso readแบงค์ อาทิตย์ พุ่งล้าน IG หลังเล่นซีรีส์วายแรก คนโง่รักเขา
ตรวจสอบร้าน Chill Chill Bar Peak และ HEYY BAR
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานบริการและร้านอาหาร 3 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน Chill Chill Bar ตั้งอยู่ในตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด ร้าน Peak ตั้งอยู่ในตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และร้าน HEYY BAR ตั้งอยู่ในตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด โดยมีการตรวจสอบเอกสารและสภาพแวดล้อมภายในร้านอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้
มาตรการควบคุมเวลาเปิด-ปิดและอาวุธผิดกฎหมาย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการกวดขันเรื่องเวลาเปิด-ปิดบริการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและสิ่งของผิดกฎหมายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันเหตุร้ายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันไม่มียาเสพติดทุกชนิดภายในร้าน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการ
ข้อห้ามเด็กเยาวชนและเยาวชนทำงานในสถานบริการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เน้นย้ำเรื่องการห้ามปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีนับบริบูรณ์เข้าใช้บริการในสถานบริการอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องเยาวชนจากสิ่งมอมเมาและอันตรายทางสังคม พร้อมทั้งห้ามรับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีนับบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็กและเยาวชนตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความร่วมมือดี
จากการเข้าตรวจสอบสถานบริการทั้ง 3 แห่ง เบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีการกำชับเรื่องของการควบคุมระดับเสียงไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ยอมรับได้ในสังคมปัจจุบัน
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